FETÖ ile mücadelenin 'Z' raporu! 15 Temmuz'dan bugüne 13 bin 272 şüpheli tutuklu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünce son 10 yılda düzenlenen 9 bin 626 operasyonda 34 bin 116 şüpheli yakalandı, bunlardan 13 bin 272'si tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da millete ve milli iradeye kastetti. İhanetin pusu kurduğu gecede 253 vatan evladı şehadet şerbeti içti.
Kalleş darbe girişimi sonrası devlete sızan teröristlerin açığa çıkması ve adalete teslim edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri başta olmak üzere Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele şubeleri ile 39 ilçe müdürlüğü bünyesindeki ekipler 10 yıldır büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.
DARBE GİRİŞİMİNDE 63 POLİS, 6 ASKER VE 184 SİVİL ŞEHİT OLDU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü verilerinden alınan bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızan FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz 2016 akşamı gerçekleştirdiği darbe girişiminde ülke genelinde 63 polis, 6 asker ve 184 sivil şehit oldu.
İstanbul'daki Cumhuriyet başsavcılıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile büyük bir koordinasyonla hareket eden emniyet güçleri, FETÖ'nün askeri, kamu ve güncel yapılanmalarına yönelik çalışmalar yürüttü.
GAYBUBET EVLERİNE OPERASYON Emniyet güçleri, darbe girişimine katılan, planlayan, kendilerini gizleyen, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde görev bekleyen ve güncel yapılanma için hazırlıklar yapan şüphelilere yönelik binlerce başarılı çalışma yürüttü.
SON 10 YILDA HAİN FETÖCÜLERE 9 BİN 626 OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, darbe kalkışmasının ilk anlarından itibaren hain teröristlerin adalete teslim edilmesi için adeta iğneyle kuyu kazar gibi gece gündüz demeden 10 yıldır yürüttükleri çalışmalarda, sahada aktif olarak rol alan veya emri verenlerin de aralarında bulunduğu zanlıların yakalanmasına yönelik 9 bin 626 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda aralarında rütbeli, kamu çalışanı, doktor, hakim ve savcıların da bulunduğu 34 bin 116 şüpheliyi yakalayan İstanbul polisi, zanlıları işlemlerinin ardından soruşturmaların yürütüldüğü adliyelere sevk etti.