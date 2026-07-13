FETÖ ile mücadelenin 'Z' raporu! 15 Temmuz'dan bugüne 13 bin 272 şüpheli tutuklu

Gaybubet evlerine operasyon düzenlendi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

SON 10 YILDA HAİN FETÖCÜLERE 9 BİN 626 OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, darbe kalkışmasının ilk anlarından itibaren hain teröristlerin adalete teslim edilmesi için adeta iğneyle kuyu kazar gibi gece gündüz demeden 10 yıldır yürüttükleri çalışmalarda, sahada aktif olarak rol alan veya emri verenlerin de aralarında bulunduğu zanlıların yakalanmasına yönelik 9 bin 626 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda aralarında rütbeli, kamu çalışanı, doktor, hakim ve savcıların da bulunduğu 34 bin 116 şüpheliyi yakalayan İstanbul polisi, zanlıları işlemlerinin ardından soruşturmaların yürütüldüğü adliyelere sevk etti.

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Rabia Asya Yılmaz Takvim.com.tr Güncel