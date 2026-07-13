Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemiler iç savaşın ardından ilk kez Lazkiye’ye ulaştı: Oramiral Tatlıoğlu TCG İstanbul’da
Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler Suriye'nin Lazkiye Limanı'na demirledi. Milli Savunma Bakanlığı, ziyarette Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun TCG İstanbul’da bulunduğunu bildirdi. Liman ziyareti, iç savaşın başlamasından bu yana Türk donanmasının Suriye’ye gerçekleştirdiği ilk temas oldu.
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Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından geçen uzun bir aradan sonra Türkiye'den Lazkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşti.
TÜRK DONANMASI LAZKİYE'DE
Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'na demirledi.
ORAMİRAL TATLIOĞLU TCG İSTANBUL'DA
Bu kapsamda, Suriye'ye ziyaret gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da TCG İstanbul'da bulunduğu bildirildi.
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel