İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 78 şüpheli yakalandı

Çalışmalarda, örgütün kaybettiği gücünü yeniden kazanmak, faaliyetlerini devam ettirmek amacıyla İstanbul sınırlarını sözde bölgelere ayırarak her bölgeye sözde sorumlular belirlediği, bunlar aracılığıyla örgüte yeni eleman kazandırmayı amaçladığı belirlendi.

FETÖ operasyonlarında 78 şüpheli yakalandı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

Güvenlik ve örgütsel gizliliği sağlamak amacıyla internet tabanlı uygulamalar üzerinden örgütsel toplantılar gerçekleştirdiği ortaya çıkarılan örgütün güncel MEB yapılanmasında faaliyet yürüten 3'ü aktif, 17'si ihraç öğretmen olmak üzere toplam 20 zanlı tespit edildi. Çalışmalarda, 28 şüphelinin ise örgütün üniversite öğrencilerini bir arada tutma, FETÖ'ye yeni eleman temin etme, örgüt mensuplarının kamu kurumlarına sızmasını sağlama ve örgütsel aidiyetlerini yükseltmek amacıyla yurt dışında vize istenmeyen ülkelerde düzenlediği eğitim kamplarına katıldığı anlaşıldı.

16 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ'da örgütün güncel finans yapılanması içinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, himmet ve bağış adı altında para toplayan, örgüt mensuplarıyla para transferleri ve iletişim kayıtları bulunan 16 şüpheli de tespit edildi.