Bir CHP'li İBB hizmetsizliği! Temizlik sorumluluğundaki alanı görmezden geldiler: Devreye ilçe belediyesi girdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan Arnavutköy Karaburun Sahili’ndeki kayalıklarda biriken atıklar vatandaşları isyan ettirdi. Gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen Arnavutköy Belediyesi ekipleri, sarp kayalıklara ulaşarak topladıkları çöpleri bot ve jet skilerle deniz üzerinden tahliye etti.
Arnavutköy Karaburun Sahili'nde Temizlik Sorumluluğu İBB'de Olan Kayalık Bölgeler için Arnavutköy Belediyesi harekete geçti.
Arnavutköy Karaburun Sahili'nde temizlik hizmetlerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmasına rağmen, kayalık bölgelerde biriken atıklar nedeniyle vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine Arnavutköy Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
Zorlu arazi şartlarında yürütülen temizlikte toplanan atıklar bot ve jet skilerle deniz üzerinden tahliye edildi.
SORUMLU İBB AMA YAPAN BELEDİYE
Arnavutköy Karaburun Sahili'nde temizlik hizmetlerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmasına rağmen, özellikle kayalık bölgelerde biriken atıklar nedeniyle vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine Arnavutköy Belediyesi ekipleri harekete geçti.
Yaz sezonunda yoğun olarak kullanılan sahilde vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Sarp ve kayalık yapısı nedeniyle ulaşımın güç olduğu bölgelerde yürütülen çalışmalar, ekiplerin koordineli müdahalesiyle tamamlandı. Kara ulaşımının mümkün olmadığı noktalarda toplanan atıklar, botlar ve jet skiler yardımıyla deniz üzerinden taşınarak tahliye edildi.
Böylece ulaşılması güç alanlarda biriken atıklar da temizlenerek sahil şeridi yeniden düzenli ve temiz bir görünüme kavuşturuldu.
Gün boyu devam eden çalışmalarda çevre ve halk sağlığını tehdit eden atıklar tek tek toplanırken, vatandaşların yaz sezonunda sahili daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda kullanabilmesi sağlandı.
Temizlik hizmetlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunduğu bölgede, vatandaşlardan gelen talepleri karşılıksız bırakmayan Arnavutköy Belediyesi, özellikle müdahalenin zor olduğu kayalık alanlarda gerçekleştirdiği çalışmayla çevre kirliliğinin önüne geçti.
Zorlu arazi şartlarına rağmen sürdürülen çalışma, ekiplerin özverili müdahalesiyle kısa sürede tamamlandı.
MASAK'tan FETÖ'nün para trafiğine sıkı takip
FETÖ ile mücadelenin 'Z' raporu!