81 ilde FETÖ'ye büyük operasyon: 704 gözaltı! "Hiçbir terör örgütünün milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz"

Şüpheliler gözaltına alındı. BAKANLARDAN OPERASYONA YÖNELİK DEĞERLENDİRME İçişleri Bakanı Çiftçi, operasyona ilişkin sosyal medyasından yaptığı açıklamada, devletin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde liderliğiyle kararlılıklarına güç katan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz ettiğini belirtti.

Bakan Çiftçi'nin paylaşımı Bu haklı mücadelede, güçlü koordinasyonun oluşmasında vermiş oldukları destekten dolayı Adalet Bakan Akın Gürlek'e teşekkürlerini ileten Çiftçi, "Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda, güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'in paylaşımı MİLLETİMİZİN İSTİKLAL İRADESİNE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ Adalet Bakanı Gürlek de, devletin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde destekleri için Başkan Erdoğan'a ve Bakan Çiftçi'ye teşekkürlerini ileterek, şu değerlendirmelerde bulundu: