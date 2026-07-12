15 Temmuz’un 10. yılına özel 10 ülkede anma programı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü kapsamında "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" temasıyla yurt dışında anma etkinlikleri düzenleyecek. Temmuz ayı içerisinde Almanya, Bosna-Hersek, Belçika, İsviçre, Hollanda, Endonezya, Güney Afrika, Arnavutluk, Nijerya ve Birleşik Krallık olmak üzere toplam 10 ülkede gerçekleştirilecek programlarla, Türk milletinin darbecilere karşı gösterdiği tarihi direniş uluslararası kamuoyuna anlatılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı kapsamında yurt dışında bir dizi program gerçekleştirecek. "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" temasıyla düzenlenecek etkinliklerle, 15 Temmuz'un Türkiye'nin yakın tarihindeki yeri ve demokrasiye sahip çıkma iradesinin uluslararası platformlarda anlatılması amaçlanıyor.
DEMOKRASİ MÜCADELESİ ULUSLARARASI KAMUOYUNA ANLATILACAK
Programlarda, Türk milletinin anayasal düzeni ve demokratik meşruiyeti korumak için ortaya koyduğu kararlı duruşun evrensel bir demokrasi mücadelesi olarak ele alınması hedefleniyor. Akademisyenler, kanaat önderleri, medya temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve karar alıcılar etkinliklerde bir araya gelecek.
10 FARKLI ÜLKEDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Etkinlikler temmuz ayı boyunca;
- Almanya (Berlin)
- Bosna-Hersek (Saraybosna)
- Belçika (Brüksel)
- İsviçre (Bern)
- Hollanda (Lahey)
- Endonezya (Cakarta)
- Güney Afrika (Pretorya)
- Arnavutluk (Tiran)
- Nijerya (Abuja)
- Birleşik Krallık (Londra)
olmak üzere 10 farklı ülkede düzenlenecek.
ŞAFAK VAKTİ BELGESELİ GÖSTERİLECEK
Programlar kapsamında 15 Temmuz'u anlatan fotoğraf sergileri açılacak, ayrıca "Şafak Vakti" belgeseli de izleyicilerle buluşturulacak. Etkinliklerle, 15 Temmuz hafızasının uluslararası kamuoyuna aktarılması, toplumların benzer tehditlere karşı farkındalığının artırılması ve ülkeler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.