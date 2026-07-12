15 Temmuz’un 10. yılına özel 10 ülkede anma programı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı kapsamında yurt dışında bir dizi program gerçekleştirecek. "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" temasıyla düzenlenecek etkinliklerle, 15 Temmuz'un Türkiye'nin yakın tarihindeki yeri ve demokrasiye sahip çıkma iradesinin uluslararası platformlarda anlatılması amaçlanıyor.

DEMOKRASİ MÜCADELESİ ULUSLARARASI KAMUOYUNA ANLATILACAK

Programlarda, Türk milletinin anayasal düzeni ve demokratik meşruiyeti korumak için ortaya koyduğu kararlı duruşun evrensel bir demokrasi mücadelesi olarak ele alınması hedefleniyor. Akademisyenler, kanaat önderleri, medya temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve karar alıcılar etkinliklerde bir araya gelecek.