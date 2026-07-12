Öldü denilen bebek canlandı: Lazarus davasında Yargıtay’dan emsal karar

Yargıtay, tıp ve hukuk literatürüne geçecek emsal bir karara imza attı. Hamileliğinin henüz 24. haftasında olan bir anne, bir devlet hastanesinde erken doğum yaptı. Doğumu gerçekleştiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, durumun kritik olması sebebiyle bebeğe uzun süre kalp-akciğer canlandırması (resüsitasyon) uyguladı.

Hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen bebeğin cenazesi, yasal prosedür gereği "ölüm raporu" düzenlenerek aileye teslim edildi. Acılı anne ve baba, evlerine dönerken bebeğin nefes aldığını fark etti. Büyük şokla başka bir hastaneye götürülen bebek, tüm çabalara rağmen bir süre sonra hayatını kaybetti.