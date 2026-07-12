Öldü denilen bebek canlandı: Lazarus davasında Yargıtay’dan emsal karar
Doğumdan sonra “öldü” raporu verilerek ailesine teslim edilen ancak sonradan nefes aldığı fark edilen 24 haftalık bebeğin davasında Yargıtay emsal bir karara imza attı. Yargıtay, bebeğin ölüm raporunu düzenleyen doktorun hiçbir kusurunun olmayacağına hükmetti.
Yargıtay, tıp ve hukuk literatürüne geçecek emsal bir karara imza attı. Hamileliğinin henüz 24. haftasında olan bir anne, bir devlet hastanesinde erken doğum yaptı. Doğumu gerçekleştiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, durumun kritik olması sebebiyle bebeğe uzun süre kalp-akciğer canlandırması (resüsitasyon) uyguladı.
Hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen bebeğin cenazesi, yasal prosedür gereği "ölüm raporu" düzenlenerek aileye teslim edildi. Acılı anne ve baba, evlerine dönerken bebeğin nefes aldığını fark etti. Büyük şokla başka bir hastaneye götürülen bebek, tüm çabalara rağmen bir süre sonra hayatını kaybetti.
TAZMİNAT DOKTORDAN İSTENDİ
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, aile, Sağlık Bakanlığı aleyhine "hizmet kusuru" gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Aileye tazminatını ödeyen bakanlık, doktora gerekli sevk işlemlerini yapmadığı, canlı bebeğe ölüm raporu verdiği gerekçesiyle rücuen tazminat davası açtı. Doktor ise mesleki tüm müdahaleleri eksiksiz ve doğru yaptığını, yaşanan durumun tıbbi bir öngörülemezlik olduğunu savunarak davanın reddini talep etti. Dosyayı inceleyen Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'nca hazırlanan raporda; bebeğin 24 hafta gibi çok riskli bir sınırda doğduğu, doktorun tüm tıbbi uygulamalarının doğru olduğu ancak vakada tıp literatüründe "Lazarus Fenomeni" adı verilen durumun gerçekleştiği bildirildi. Ölüm kararı verilmesine rağmen sonradan canlılık belirtilerinin geri dönebileceği, bu sebeple doktora hiçbir kusur atfedilemeyeceği vurgulandı. Raporun ardından doktor, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan beraat etti ve bu beraat kararı kesinleşti.
DOKTORA KUSUR ATFEDİLEMEZ
Asliye Hukuk Mahkemesi ise doktoru haklı bularak davayı reddetmiş ancak Bölge Adliye Mahkemesi "Doktorun ihmali var" diyerek kararı bozup doktoru tazminata mahkûm etmişti. Son sözü söyleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin mahkûmiyet kararını hatalı buldu.
Yargıtay, Adli Tıp Genel Kurulu'nun "Lazarus" raporuna ve kesinleşen ceza mahkemesi beraatine dikkat çekerek, doktorun olayda hiçbir kusurunun bulunmadığını ve hukuken sorumlu tutulamayacağını belirterek kararı oy birliğiyle doktor lehine bozdu.
LAZARUS FENOMENİ NEDİR?
Lazarus fenomeni (veya Lazarus sendromu), kalp masajı ve elektroşok (CPR) uygulamalarının sonuçsuz kalmasıyla hayatını kaybettiği ilan edilen bir hastanın, dışarıdan hiçbir müdahale olmaksızın kendi kendine kalp atışının ve dolaşımının yeniden başlaması (otorezüsitasyon) durumudur.
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