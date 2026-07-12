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Jandarmadan "fotokapan" operasyonu: 1.847 zanlı yakalandı

Ormanlık alanlarda yaban hayatını gözlemlemek amacıyla kurulan fotokapanlar suçlularla mücadelede güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı haline geldi. İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen titiz çalışmalar kapsamında ormanların derinliklerine yerleştirilen bu cihazlar sayesinde suçluların izi sürüldü. Doğal hayatı izleyen kameraların kaydettiği görüntüler incelenerek tam 1847 şüpheli tespit edildi.

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Jandarmadan "fotokapan" operasyonu: 1.847 zanlı yakalandı

Jandarma ekipleri suçlularla mücadele kapsamında teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanmayı sürdürüyor. Ormanlık bölgelerde meydana gelebilecek yasadışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalarda yaban hayatını izlemek için kurulan fotokapanlar devreye sokuldu.

ORMANIN GİZLİ GÖZLERİ

İl Jandarma Komutanlıkları koordinesinde gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde doğayı izleyen cihazların kaydettiği görüntüler detaylı şekilde incelendi.

Yapılan analizler sonucunda ormanlık alanları kullanarak izlerini kaybettirmeye çalışan şahısların hareketleri saptandı.

Güvenlik güçleri ormanlık bölgelerde meydana gelen yasadışı faaliyetleri engellemek amacıyla yaban hayatı için kurulan fotokapanları devreye soktu. (Fotoğraflar: DHA)Güvenlik güçleri ormanlık bölgelerde meydana gelen yasadışı faaliyetleri engellemek amacıyla yaban hayatı için kurulan fotokapanları devreye soktu. (Fotoğraflar: DHA)

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Güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucu fotokapanların kadrajına giren 1847 şüphelinin kimliği belirlendi.

Düzenlenen operasyonlarla yakalanan şahıslar hakkında kanuni işlem başlatıldığı bildirildi. Teknolojinin sağladığı imkan sayesinde suçluların doğanın zorlu şartlarında bile adaletten kaçamayacağı gün yüzüne çıktı.

İl Jandarma Komutanlıkları koordinesinde gerçekleştirilen geniş çaplı çalışmalarda doğayı izleyen gizli kameralar bu kez suçluları yakaladı.İl Jandarma Komutanlıkları koordinesinde gerçekleştirilen geniş çaplı çalışmalarda doğayı izleyen gizli kameralar bu kez suçluları yakaladı.

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