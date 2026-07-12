Jandarmadan "fotokapan" operasyonu: 1.847 zanlı yakalandı
Ormanlık alanlarda yaban hayatını gözlemlemek amacıyla kurulan fotokapanlar suçlularla mücadelede güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı haline geldi. İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen titiz çalışmalar kapsamında ormanların derinliklerine yerleştirilen bu cihazlar sayesinde suçluların izi sürüldü. Doğal hayatı izleyen kameraların kaydettiği görüntüler incelenerek tam 1847 şüpheli tespit edildi.
Jandarma ekipleri suçlularla mücadele kapsamında teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanmayı sürdürüyor. Ormanlık bölgelerde meydana gelebilecek yasadışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalarda yaban hayatını izlemek için kurulan fotokapanlar devreye sokuldu.
ORMANIN GİZLİ GÖZLERİ
İl Jandarma Komutanlıkları koordinesinde gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde doğayı izleyen cihazların kaydettiği görüntüler detaylı şekilde incelendi.
Yapılan analizler sonucunda ormanlık alanları kullanarak izlerini kaybettirmeye çalışan şahısların hareketleri saptandı.
Güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucu fotokapanların kadrajına giren 1847 şüphelinin kimliği belirlendi.
Düzenlenen operasyonlarla yakalanan şahıslar hakkında kanuni işlem başlatıldığı bildirildi. Teknolojinin sağladığı imkan sayesinde suçluların doğanın zorlu şartlarında bile adaletten kaçamayacağı gün yüzüne çıktı.