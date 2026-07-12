Gümrükte yaban hayvanı kaçakçılığı: 2 vaşak ile 2 serval kedisi kurtarıldı

Sınır kapılarında yasa dışı geçişlere karşı teyakkuz halinde olan güvenlik güçleri, bu kez nesli tehlike altındaki yaban hayvanlarını kurtarmak için düğmeye bastı.

GÜMRÜKTE ŞÜPHELİ ARAÇ ALARMI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen binek araç, risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulundu.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ile İstihbarat Müdürlüğü ekipleri aracı detaylı aramaya tabi tuttu.