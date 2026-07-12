Gümrükte yaban hayvanı kaçakçılığı: 2 vaşak ile 2 serval kedisi kurtarıldı
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdikleri titiz operasyonla yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulmaya çalışılan 4 yaban hayvanını kurtardı. Risk analizi sonucu şüpheli bulunan binek araçta yapılan aramalarda, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında koruma altında bulunan 2 vaşak ile 2 serval kedisi sağlıksız koşullarda gizlenmiş halde bulundu. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.
Sınır kapılarında yasa dışı geçişlere karşı teyakkuz halinde olan güvenlik güçleri, bu kez nesli tehlike altındaki yaban hayvanlarını kurtarmak için düğmeye bastı.
GÜMRÜKTE ŞÜPHELİ ARAÇ ALARMI
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen binek araç, risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulundu.
Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ile İstihbarat Müdürlüğü ekipleri aracı detaylı aramaya tabi tuttu.
CITES KAPSAMINDAKİ TÜRLER KURTARILDI
Gerçekleştirilen arama sonucunda, aracın içine sağlıksız şartlarda gizlenmiş halde 4 yaban hayvanı tespit edildi.
Türkiye'nin taraf olduğu Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listesinde yer alan 2 vaşak ile 2 serval kedisi ekiplerce ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin milli ekonomiyi koruma görevinin yanı sıra her türlü canlı hayvan kaçakçılığıyla mücadeleyi aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.
Açıklamada, yasa dışı girişimle ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturma başlatıldığı aktarıldı.