PTT’nin e-skuter filosu 1000’i geçti: 89 milyon gönderi sahibine ulaştırıldı... Dünyayı 260 kez turladılar

89 MİLYON GÖNDERİ SKUTER'LA SAHİBİNE ULAŞTI

PTT'nin elektrikli skuterleri kullanmaya başlamasından bu yana kargo hariç yaklaşık 89 milyon 600 bin gönderinin sahiplerine ulaştırıldığının altını çizen Uraloğlu, "Gönderi dağıtımında kullanılan e-skuterler 10 milyon 400 bin kilometre yol yaptı, dünyanın çevresini yaklaşık 260 kez dolaşacak mesafeye ulaştı. PTT, e-skuterler ile 312 bin litre fosil yakıt kullanımının önüne geçti." ifadelerini kullandı.

Toplamda 10 milyon 400 bin kilometre yol kat eden çevreci filo, 312 bin litre fosil yakıtın tüketilmesinin önüne geçti.

ZAMANDAN YÜZDE 20 TASARRUF

Dar, araç hareketliliğinin zor olduğu alanlarda hızlı ulaşım yöntemiyle teslimatların gerçekleştirildiğini aktaran Uraloğlu, "Daha etkin ve hızlı bir şekilde dağıtım yapılarak dar ve araç hareketliliğinin zor olduğu alanlarda hızlı ve çevreci bir ulaşım yöntemiyle gönderilerin teslimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca yaya olarak dağıtım yapılmasına kıyasla yüzde 20 zamandan tasarruf ediliyor." diye konuştu.