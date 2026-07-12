PTT’nin e-skuter filosu 1000’i geçti: 89 milyon gönderi sahibine ulaştırıldı... Dünyayı 260 kez turladılar
Mikro hareketlilik araçlarının kargo ve posta dağıtımına entegre edilmesiyle PTT, doğa dostu uygulamalarda önemli mesafe kaydetti. PTT dağıtım hizmetlerinde kullanılan e-skuter filosu, yeşil enerji odaklı lojistik anlayışıyla rekor mesafelere ulaştı. Çevreci ulaşım araçlarıyla bugüne kadar 89 milyon 600 bin gönderi teslim edilirken, 10 milyon 400 bin kilometre yol kat edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 100 araçla başlayan projenin bin 50 e-skutere ulaştığını duyurdu. Fosil yakıt kullanan araçlar yerine yeşil enerji tercih edilerek 312 bin litre yakıtın israf edilmesi engellendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT dağıtım hizmetlerinde kullanılan elektrikli skuterlerin dünya çevresini 260 kez dolaşacak mesafeye ulaştığını, milyonlarca gönderinin çevreci yöntemlerle teslim edildiğini duyurdu.
312 BİN LİTRE FOSİL YAKIT KULLANIMININ ÖNÜNE GEÇTİ
PTT bünyesinde 2021 yılında hayata geçirilen e-skuter projesi, zamandan, yakıttan büyük tasarruf sağladı.
Bugüne kadar 89 milyon 600 bin gönderi sahiplerine ulaştırılırken, 10 milyon 400 bin kilometre yol yapıldı. Çevreci araçlar sayesinde 312 bin litre fosil yakıt tüketiminin önüne geçildi.
100'LE BAŞLADI 1000'İ GEÇTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mikro hareketlilik araçlarının gönderi dağıtım hizmetlerine entegrasyonuna dair verileri paylaştı.
Elektrikli skuterlerin PTT bünyesinde ilk olarak 2021 yılında kullanılmaya başlandığını anımsatan Uraloğlu, 100 araçla başlayan uygulamanın Haziran 2026 sonu itibarıyla bin 50 adede ulaştığını bildirdi.
Ulaşım konusundaki yeni eğilimler doğrultusunda doğa dostu uygulamalar geliştirmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "PTT dağıtım görevlileri fosil yakıt kullanan araçlar yerine yeşil enerji kullanan e-skuterler ile gönderi teslimi yapıyor, bu sayede karbon emisyonunu azaltıyor. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yüksek hareket kabiliyeti ile zamandan tasarruf edilmesini de sağlıyor." dedi.
89 MİLYON GÖNDERİ SKUTER'LA SAHİBİNE ULAŞTI
PTT'nin elektrikli skuterleri kullanmaya başlamasından bu yana kargo hariç yaklaşık 89 milyon 600 bin gönderinin sahiplerine ulaştırıldığının altını çizen Uraloğlu, "Gönderi dağıtımında kullanılan e-skuterler 10 milyon 400 bin kilometre yol yaptı, dünyanın çevresini yaklaşık 260 kez dolaşacak mesafeye ulaştı. PTT, e-skuterler ile 312 bin litre fosil yakıt kullanımının önüne geçti." ifadelerini kullandı.
ZAMANDAN YÜZDE 20 TASARRUF
Dar, araç hareketliliğinin zor olduğu alanlarda hızlı ulaşım yöntemiyle teslimatların gerçekleştirildiğini aktaran Uraloğlu, "Daha etkin ve hızlı bir şekilde dağıtım yapılarak dar ve araç hareketliliğinin zor olduğu alanlarda hızlı ve çevreci bir ulaşım yöntemiyle gönderilerin teslimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca yaya olarak dağıtım yapılmasına kıyasla yüzde 20 zamandan tasarruf ediliyor." diye konuştu.
TEK ŞARJLA 40 KİLOMETRE
Doğa dostu çevreci ulaşım aracı elektrikli skuterlerin hızının saatte 25 kilometreye çıkabildiğini, tek şarj ile 40 kilometre mesafe gidebildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, şunları aktardı:
"Kullanılmaya başladığı günden itibaren Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa olmak üzere dört büyük ilde toplam 62 milyon 500 bin gönderi dağıtıldı. Söz konusu illerdeki elektrikli skuter ile dağıtılan gönderi adedi toplam gönderi adedinin yüzde 69'una karşılık geliyor."