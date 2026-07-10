Şair Ahmet Telli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Toplumcu gerçekçi şiirin ikinci kuşak temsilcilerinden Ahmet Telli'den acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Telli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Ahmet Telli / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Devrimci 78'liler Federasyonu ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği, şairin sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yayınlanmıştı.

Yapılan açıklamada, Ahmet Telli'nin tedavisinde ne yazık ki yeni ve kritik bir sürece girildiği belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:

Şair Ahmet Telli'nin tedavisinde ne yazık ki yeni bir sürece girilmiştir. Şu ana kadar uygulanan tedavi yöntemlerine rağmen bugün itibariyle entübe edilmiştir. Devrimci 78'liler Federasyonu, Bilim Sanat Edebiyat Derneği ve ailesi olarak süreci yakından takip etmekteyiz. Hala iyi haberler almayı umuyoruz.