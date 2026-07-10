Şair Ahmet Telli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Toplumcu gerçekçi şiirin ikinci kuşak temsilcilerinden Ahmet Telli, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Devrimci 78'liler Federasyonu ile Bilim Sanat Edebiyat Derneği'nin daha önce uygulanan tedavilere rağmen entübe edildiğini açıkladığı Telli'nin vefatı, edebiyat dünyasında büyük üzüntü yarattı.
Toplumcu gerçekçi şiirin ikinci kuşak temsilcilerinden Ahmet Telli'den acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Telli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Devrimci 78'liler Federasyonu ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği, şairin sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yayınlanmıştı.
Yapılan açıklamada, Ahmet Telli'nin tedavisinde ne yazık ki yeni ve kritik bir sürece girildiği belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:
Şair Ahmet Telli'nin tedavisinde ne yazık ki yeni bir sürece girilmiştir. Şu ana kadar uygulanan tedavi yöntemlerine rağmen bugün itibariyle entübe edilmiştir. Devrimci 78'liler Federasyonu, Bilim Sanat Edebiyat Derneği ve ailesi olarak süreci yakından takip etmekteyiz. Hala iyi haberler almayı umuyoruz.
AHMET TELLİ KİMDİR?
2 Aralık 1946'da Çankırı'da doğan Ahmet Telli, Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirdikten sonra uzun yıllar Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yaptı.
1960 sonrası toplumcu gerçekçi şiir akımının ikinci kuşağında yer alan şair, "Hüznün İsyan Olur" kitabı ile Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü'nü, "Saklı Kalan" ile Yazko Şiir Özendirme Ödülü'nü ve "Nida" adlı eseriyle Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü'nü kazandı.
Kendine has üslubuyla Türk şiirinde derin izler bırakan yazarın çok sayıda dergide yazı ve şiirleri yayımlanmıştır.
Nebahat Çehre Bodrum tatilinde yıllara meydan okudu
Esra Erol'un yeğeni Baran büyüyor