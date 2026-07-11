TÜİK açıkladı: Türkiye'nin nüfus karnesi belli oldu! Dünyada kaçıncı sırada?
TÜİK raporuna göre Türkiye'nin nüfus karnesi belli oldu. Birleşmiş Milletler'in 2025 yılı tahminlerine göre Türkiye 86 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık 18'inci ülkesi olurken, çocuk ve genç nüfus oranlarında Avrupa Birliği ülkelerinin önünde yer aldı. Raporda yaşlı nüfus oranındaki artış dikkat çekti. Dünya Nüfus Günü her yıl 11 Temmuz’da kutlanıyor.
Birleşmiş Milletler ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin nüfus yapısı ve demografik göstergeleri belli oldu. 2025 yılı tahminlerine göre dünya nüfusu 8 milyar 231 milyon kişiyi aşarken, Türkiye 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18'inci sırada yer aldı. Türkiye, dünya toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ini oluşturdu.
DÜNYA NÜFUSU 8,2 MİLYARI GEÇTİ
Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında ilan edilen Dünya Nüfus Günü, her yıl nüfus hareketleri, doğurganlık, yaşlanma ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmak amacıyla değerlendiriliyor. Rapora göre dünya nüfusu 8,2 milyarı geçti.
EN KALABALIK ÜLKE HİNDİSTAN OLDU
Birleşmiş Milletler'in 2025 yılı nüfus tahminlerine göre dünya genelinde nüfus artışı devam ediyor. Dünya nüfusu yıl ortası itibarıyla 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olarak hesaplandı.
Nüfus sıralamasında ilk üç ülke ise şu şekilde oluştu:
- Hindistan: 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişi
- Çin: 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişi
- Amerika Birleşik Devletleri: 347 milyon 275 bin 808 kişi
- Bu üç ülkenin toplam nüfusu, dünya nüfusunun yüzde 39,2'sini oluşturdu.
TÜRKİYE'DE ÇOCUK NÜFUS ORANI YÜZDE 24,8 OLDU
2025 yılı verilerine göre Türkiye'de 0-17 yaş grubundaki çocukların toplam nüfusa oranı yüzde 24,8 olarak hesaplandı. Dünya genelinde çocuk nüfus oranı ise yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin çocuk nüfus oranının dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü. Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 56,2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti olurken, bu ülkeyi Nijer ve Somali takip etti.
Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise:
Güney Kore: yüzde 12,9
Japonya: yüzde 14
Singapur: yüzde 14,4 olarak sıralandı.
TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN DAHA GENÇ
Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ile yapılan karşılaştırmada Türkiye'nin çocuk nüfus oranının birçok Avrupa ülkesinden yüksek olduğu görüldü. AB ülkeleri arasında çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 22,3 ile İrlanda olurken, Türkiye'nin yüzde 24,8'lik oranı bu seviyenin üzerinde kaldı.
GENÇ NÜFUS ORANINDA TÜRKİYE AB ORTALAMASININ ÜZERİNDE
15-24 yaş grubundaki genç nüfus oranlarına bakıldığında Türkiye'nin genç nüfus oranı yüzde 14,8 olarak belirlendi. Dünya genelinde genç nüfus ortalaması yüzde 15,6 olurken Türkiye bu ortalamanın biraz altında kaldı. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 23,3 ile Güney Sudan oldu. Güney Sudan'ı Suriye ve Orta Afrika Cumhuriyeti takip etti. AB ülkeleriyle kıyaslandığında ise Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 14,8 ile Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.
TÜRKİYE'DE YAŞLI NÜFUS ORANI YÜKSELİYOR
Dünya genelinde yaşlanma eğilimi dikkat çekerken Türkiye'de de yaşlı nüfus oranındaki artış devam ediyor. 2025 yılı verilerine göre Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 11,1 oldu. Dünya yaşlı nüfus ortalaması yüzde 10,4 seviyesinde bulunurken Türkiye bu oranın biraz üzerinde yer aldı.
Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler:
- Monako: yüzde 36
- Japonya: yüzde 30
- İtalya: yüzde 25,1 olarak sıralandı.
TÜRKİYE'DE TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI 1,42 ÇOCUK OLDU
Bir ülkenin nüfus yenilenmesinde önemli göstergelerden biri olan toplam doğurganlık hızında Türkiye'nin dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü.
2025 yılı verilerine göre:
- Dünya ortalaması: 2,24 çocuk
- Türkiye: 1,42 çocuk oldu.
- Doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke 5,94 çocukla Çad olurken, en düşük oran yüzde 0,75 ile Güney Kore'de görüldü.
YAŞAM SÜRESİ UZUYOR
Türkiye'de kadın ve erkeklerin yaşam beklentisi dünya ortalamasının üzerinde raporlandı.
Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya genelinde doğuşta beklenen yaşam süresi 73,5 yıl olarak hesaplandı. Türkiye'de ise yaşam beklentileri dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşti.
ERKEKLERDE YAŞAM SÜRESİ
Türkiye'de erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi 75,5 yıl oldu. Dünya genelinde en yüksek oran 84,7 yıl ile Monako'da görülürken, en düşük oran 53,5 yıl ile Çad'da kaydedildi.
KADINLARDA YAŞAM SÜRESİ
Türkiye'de kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi 80,7 yıl olarak belirlendi. Kadınlarda en yüksek yaşam süresine sahip ülke 88,7 yıl ile Monako olurken, Japonya ve Güney Kore de üst sıralarda yer aldı.
Dünya Nüfus Günü nedir, ne zaman kutlanır?
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edilmiştir ve bu tarihte kutlanır. Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularına dikkat çekilerek nüfus ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.