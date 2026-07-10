Başkan Erdoğan Nurettin Topçu’yu vefatının 51’inci yılında andı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük mütefekkir, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51'inci yılında rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

NURETTİN TOPÇU VEFATININ 51'İNCİ YILINDA ANILIYOR

Ahlak felsefesi, eğitim anlayışı ve "Anadoluculuk" düşüncesiyle Cumhuriyet dönemi fikir hayatında önemli bir yer edinen Topçu, 1909'da İstanbul'un Süleymaniye semtinde dünyaya geldi.

1928'de İstanbul Erkek Lisesinden mezun olan Topçu, aynı yıl Fransa'ya giderek felsefe eğitimi aldı. 1934'te Sorbonne Üniversitesinde felsefe doktorasını tamamlayan Topçu'nun "Conformisme et Revolte" başlıklı çalışması daha sonra "İsyan Ahlakı" adıyla Türkçeye çevrildi.

Türkiye'ye döndükten sonra farklı liselerde öğretmenlik yapan Topçu, 1939'da "Hareket" dergisini çıkarmaya başladı. Yaklaşık 40 yıl öğretmenlik yapan Topçu, 1974'te İstanbul Erkek Lisesinden emekliye ayrıldı.

"Türkiye'nin Maarif Davası", "Yarınki Türkiye", "Ahlak Nizamı", "İslam ve İnsan" ve "Mevlana ve Tasavvuf" gibi çok sayıda eser kaleme alan Nurettin Topçu, 10 Temmuz 1975'te hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'daki Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel