Papara soruşturmasında serbest bırakılan Ahmet Faruk Karslı yakalandı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Papara sahibi Ahmet Faruk Karslı hakkında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi. Karslı, hakkında çıkartılan tutuklamaya yönelik karar doğrultusunda yakalandı.
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Yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla yürütülen soruşturmada Papara'nın kurucusu ve eski sahibi Ahmet Faruk Karslı hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra 9 Temmuz'da tahliye edilen Karslı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itiraz kabul edildi.
AHMET FARUK KARSLI YAKALANDI
Karslı, hakkında çıkartılan tutuklamaya yönelik karar doğrultusunda yakalandı.
PAPARA SORUŞTURMASI
Soruşturmada, 2 yılda yaklaşık 12 milyar TL'lik yasa dışı bahis parasının Papara üzerinden aktarıldığı iddia ediliyor. Karslı dahil 5 yöneticiye "örgüt kurmak", "kara para aklama" ve bahis suçlarından 28 yıla kadar hapis, 20 şüpheliye ise 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel