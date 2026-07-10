CANLI YAYIN
Geri

Papara soruşturmasında serbest bırakılan Ahmet Faruk Karslı yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Papara sahibi Ahmet Faruk Karslı hakkında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi. Karslı, hakkında çıkartılan tutuklamaya yönelik karar doğrultusunda yakalandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Papara soruşturmasında serbest bırakılan Ahmet Faruk Karslı yakalandı!

Yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla yürütülen soruşturmada Papara'nın kurucusu ve eski sahibi Ahmet Faruk Karslı hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra 9 Temmuz'da tahliye edilen Karslı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itiraz kabul edildi.

Papara'nın kurucusu ve eski sahibi Ahmet Faruk Karslı (Anadolu Ajansı-Arşiv)Papara'nın kurucusu ve eski sahibi Ahmet Faruk Karslı (Anadolu Ajansı-Arşiv)

AHMET FARUK KARSLI YAKALANDI
Karslı, hakkında çıkartılan tutuklamaya yönelik karar doğrultusunda yakalandı.

PAPARA SORUŞTURMASI
Soruşturmada, 2 yılda yaklaşık 12 milyar TL'lik yasa dışı bahis parasının Papara üzerinden aktarıldığı iddia ediliyor. Karslı dahil 5 yöneticiye "örgüt kurmak", "kara para aklama" ve bahis suçlarından 28 yıla kadar hapis, 20 şüpheliye ise 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

10 MADDEDE PAPARA OPERASYONU! 26 bin hesap kumarda kullanıldı! Ahmet Faruk Karslı genç yaşta Boğazın Kırmızı Yalısını nasıl aldı?10 MADDEDE PAPARA OPERASYONU! 26 bin hesap kumarda kullanıldı! Ahmet Faruk Karslı genç yaşta Boğazın Kırmızı Yalısını nasıl aldı?
10 MADDEDE PAPARA OPERASYONU! 26 bin hesap kumarda kullanıldı! Ahmet Faruk Karslı genç yaşta Boğaz'ın 'Kırmızı Yalı'sını nasıl aldı?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Papara soruşturmasında serbest bırakılan Ahmet Faruk Karslı yakalandı!-3 Papara soruşturmasında serbest bırakılan Ahmet Faruk Karslı yakalandı!-4 Papara soruşturmasında serbest bırakılan Ahmet Faruk Karslı yakalandı!-5

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri
Ulaşımda İstanbul zirvesi: İki havalimanından 6 ayda 63,4 milyon yolcu geçti
SONRAKİ HABER

78 ilin nüfusunu aşan 63,4 milyon yolcu
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler