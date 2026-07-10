Papara soruşturmasında serbest bırakılan Ahmet Faruk Karslı yakalandı!

Yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla yürütülen soruşturmada Papara'nın kurucusu ve eski sahibi Ahmet Faruk Karslı hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Papara'nın kurucusu ve eski sahibi Ahmet Faruk Karslı (Anadolu Ajansı-Arşiv)

AHMET FARUK KARSLI YAKALANDI

Karslı, hakkında çıkartılan tutuklamaya yönelik karar doğrultusunda yakalandı.

PAPARA SORUŞTURMASI

Soruşturmada, 2 yılda yaklaşık 12 milyar TL'lik yasa dışı bahis parasının Papara üzerinden aktarıldığı iddia ediliyor. Karslı dahil 5 yöneticiye "örgüt kurmak", "kara para aklama" ve bahis suçlarından 28 yıla kadar hapis, 20 şüpheliye ise 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel