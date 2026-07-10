Bakan Ersoy'dan Ayasofya paylaşımı: "Bu kutlu emaneti aslına uygun biçimde geleceğe taşıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin bir paylaşım yaptı.

Bakan Ersoy, bu paylaşımında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı tarihi günün yıl dönümünde olduklarını belirtti. Takvim Kaynak Tercihleri

"FETHİN SEMBOLÜ AYASOFYA"

Ayasofya'nın "fethin sembolü" olduğuna işaret eden Ersoy, şu ifadeleri aktardı;

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Ayasofya paylaşımı. (Fotoğraf Takvim Foto Arşiv'e aittir)

"Fethin sembolü, Fatih Sultan Mehmet Han'ın eşsiz emaneti Ayasofya'da; Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürerek bu kutlu emaneti aslına uygun biçimde geleceğe taşıyoruz. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Ersoy'dan Ayasofya paylaşımı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. (Fotoğraf Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel