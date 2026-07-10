Savunma sektörünün finansman ihtiyacını karşılamak adına uluslararası arenada tasarlanan çok taraflı yeni banka modeli Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası (DSRB), Türkiye'nin de yakın markajındaydı. Edinilen bilgiye göre Kanada'nın Montreal kentinde yürütülen çok uluslu müzakerelerin hemen ardından Ankara'da kritik bir değerlendirme trafiği yaşandı.

BAKANLIKLARDAN "SAVUNMA" ZİRVESİ

Toplantıya Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) temsilcileri katılarak projenin teknik ve finansal boyutlarını masaya yatırdı. KOBİ'LERE FİNANSMAN VAADİ YETMEDİ: "ŞU AŞAMADA KATILIM YOK"

Yapılan çok yönlü analizlerde, bankanın savunma alanındaki şirketlere ve özellikle KOBİ segmentine sunacağı uzun vadeli finansman imkanları değerlendirildi. Takvim Kaynak Tercihleri