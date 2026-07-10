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Ankara'da "Savunma Bankası" zirvesi! Türkiye'nin kararı belli oldu

Türkiye'nin Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'na (DSRB) katılacağı yönündeki iddiaların ardından Ankara'da kritik bir bürokrasi trafiği yürütüldü. Montreal'deki müzakereler sonrası kurumlar arası yapılan analizler sonucunda, savunma sanayii KOBİ'lerine finansman sağlaması planlanan bankaya "şu aşamada katılma taahhüdünde bulunmama" kararı verildi.

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Ankara'da "Savunma Bankası" zirvesi! Türkiye'nin kararı belli oldu

Savunma sektörünün finansman ihtiyacını karşılamak adına uluslararası arenada tasarlanan çok taraflı yeni banka modeli Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası (DSRB), Türkiye'nin de yakın markajındaydı.

Edinilen bilgiye göre Kanada'nın Montreal kentinde yürütülen çok uluslu müzakerelerin hemen ardından Ankara'da kritik bir değerlendirme trafiği yaşandı.

BAKANLIKLARDAN "SAVUNMA" ZİRVESİ
Toplantıya Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) temsilcileri katılarak projenin teknik ve finansal boyutlarını masaya yatırdı.

Ankara'da "Savunma Bankası" zirvesi! Türkiye'nin kararı belli oldu-2

KOBİ'LERE FİNANSMAN VAADİ YETMEDİ: "ŞU AŞAMADA KATILIM YOK"
Yapılan çok yönlü analizlerde, bankanın savunma alanındaki şirketlere ve özellikle KOBİ segmentine sunacağı uzun vadeli finansman imkanları değerlendirildi.

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Ancak stratejik ve ekonomik dengeleri gözeten Ankara, kurucu ya da katılımcı aktör olma konusunda aceleci davranmama kararı aldı.

Kurumlar arası mutabakatın ardından, projenin gidişatını izlemek üzere "şu aşamada katılma taahhüdünde bulunmama" formülü benimsendi.

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