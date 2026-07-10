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Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'na saldırı: Gözaltına alınan şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar'daki Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda mezarlara zarar verilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada şüpheli M.K.'nin gözaltına alındığını ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildiğini açıkladı.

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Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'na saldırı: Gözaltına alınan şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar ilçesinde bulunan Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda mezarlarda tahribat yapıldığına ilişkin olayla ilgili yürütülen soruşturmaya dair yazılı açıklama yayımladı.

SALDIRI SONRASI SORUŞTURMA TALİMATI VERİLDİ

Başsavcılık açıklamasında, 8 Temmuz 2026 tarihinde mezarlıkta meydana gelen tahribatın bildirilmesinin ardından vakit kaybetmeden soruşturma başlatıldığı ve kolluk kuvvetlerine gerekli talimatların verildiği belirtildi. Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Mezarlığa yapılan saldırı (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)Mezarlığa yapılan saldırı (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)


BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen detaylı araştırmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen M.K.'nin 9 Temmuz 2026 tarihinde tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi.

Savcılık açıklamasıSavcılık açıklaması


SALDIRGAN İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Açıklamada, şüphelinin 10 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edildiği, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildiği ifade edildi.

Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu kaydetti.

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Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'na saldırı: Gözaltına alınan şüpheli için tutuklama talebi-2 Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'na saldırı: Gözaltına alınan şüpheli için tutuklama talebi-3 Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'na saldırı: Gözaltına alınan şüpheli için tutuklama talebi-4

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