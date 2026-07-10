Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'na saldırı: Gözaltına alınan şüpheli için tutuklama talebi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar'daki Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda mezarlara zarar verilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada şüpheli M.K.'nin gözaltına alındığını ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildiğini açıkladı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar ilçesinde bulunan Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda mezarlarda tahribat yapıldığına ilişkin olayla ilgili yürütülen soruşturmaya dair yazılı açıklama yayımladı.
SALDIRI SONRASI SORUŞTURMA TALİMATI VERİLDİ
Başsavcılık açıklamasında, 8 Temmuz 2026 tarihinde mezarlıkta meydana gelen tahribatın bildirilmesinin ardından vakit kaybetmeden soruşturma başlatıldığı ve kolluk kuvvetlerine gerekli talimatların verildiği belirtildi.
BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen detaylı araştırmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen M.K.'nin 9 Temmuz 2026 tarihinde tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi.
SALDIRGAN İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Açıklamada, şüphelinin 10 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edildiği, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildiği ifade edildi.
Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu kaydetti.