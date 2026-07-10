TÜİK açıkladı: Türkiye'nin nüfus karnesi belli oldu! Dünyada kaçıncı sırada?

Birleşmiş Milletler ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin nüfus yapısı ve demografik göstergeleri belli oldu. 2025 yılı tahminlerine göre dünya nüfusu 8 milyar 231 milyon kişiyi aşarken, Türkiye 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18'inci sırada yer aldı. Türkiye, dünya toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ini oluşturdu.

Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında ilan edilen Dünya Nüfus Günü, her yıl nüfus hareketleri, doğurganlık, yaşlanma ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmak amacıyla değerlendiriliyor. Rapora göre dünya nüfusu 8,2 milyarı geçti.

Türkiye, 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla dünya sıralamasında 18'inci basamakta yer aldı.

EN KALABALIK ÜLKE HİNDİSTAN OLDU

Birleşmiş Milletler'in 2025 yılı nüfus tahminlerine göre dünya genelinde nüfus artışı devam ediyor. Dünya nüfusu yıl ortası itibarıyla 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olarak hesaplandı.

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır.)

Nüfus sıralamasında ilk üç ülke ise şu şekilde oluştu: