Ulaşımda İstanbul zirvesi: İki havalimanından 6 ayda 63,4 milyon yolcu geçti

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları 6 ayda 63,4 milyon yolcu ağırladı. 6 AYLIK YOLCU VE UÇAK GRAFİĞİ YÜKSELİŞTE Uraloğlu, Ocak-Haziran döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 471 bin 870, dış hatlarda 404 bin 197 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 113 bin 986'ya ulaştığını kaydetti. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 440 bin 880 ton, dış hatlarda 2 milyon 58 bin 823 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 499 bin 704 tona ulaştığını da bildirdi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 50 milyon 2 bin 867, dış hat yolcu trafiğinin 61 milyon 903 bin 797 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 111 milyon 960 bin 564 yolcuya hizmet verildi. 2026 yılı Haziran sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,6 artış oldu."

2025 yılına kıyasla yolcu trafiği arttı. İSTANBUL HAVALİMANI 39 MİLYON 922 BİN 113 YOLCUYA HİZMET VERDİ Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda ise Haziran ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 646, dış hatlarda 35 bin 22 olmak üzere toplamda 45 bin 668'e ulaştığını ifade eden Bakan Uraloğlu, iç hatlarda 1 milyon 545 bin 275, dış hatlarda 5 milyon 574 bin 563 olmak üzere toplamda 7 milyon 119 bin 838 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti. Ocak-Haziran döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 58 bin 271, dış hatlarda 204 bin olmak üzere toplamda 262 bin 271 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, "İç hatlarda 8 milyon 235 bin 298, dış hatlarda 31 milyon 686 bin 815 olmak üzere toplamda 39 milyon 922 bin 113 yolcu trafiği gerçekleşti." dedi.

Ocak-Haziran döneminde yolcu sayısı artış gösterdi. SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDA 23 MİLYON YOLCU İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Haziran ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 10 bin 646, dış hatlarda 35 bin 22 olmak üzere toplamda 45 bin 668'e ulaştı, yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 545 bin 275, dış hatlarda 5 milyon 574 bin 563 olmak üzere toplamda 7 milyon 119 bin 838 oldu." dedi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda altı aylık süreçte iç hatlarda 60 bin 363, dış hatlarda 75 bin 172 olmak üzere toplamda 135 bin 535 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 10 milyon 850 bin 625, dış hatlarda 12 milyon 674 bin 869 olmak üzere toplamda 23 milyon 525 bin 494 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı. Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin Haziran'da 2 bin 377, altı aylık dönemde ise 12 bin 865 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.