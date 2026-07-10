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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda operasyon: 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdiği iki büyük operasyonda, Türkiye’ye sokulmak istenen toplam 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. X-ray taraması ve detaylı aramalar neticesinde iki tırda saklanan yüzlerce paket uyuşturucuya el konulurken, zehir tacirlerinin lojistik ağına darbe indirildi.

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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda operasyon: 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda, toplam 1 ton 153 kilogram uyuşturucuya el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilk operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tırın risk kriterleri doğrultusunda x-ray tarama sistemine sevk edildiği bildirildi.

Video Oynatma İkonu Kapıkule’de 1 ton 153 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da yapılan aramada 526 kilo 327 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da yapılan aramada 526 kilo 327 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

İLK TIRDAN 526 KİLO 327 GRAM ESRAR ÇIKTI
Tarama sırasında araçta şüpheli yoğunluklar saptandığı belirtilen açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen detaylı arama ve kontroller neticesinde, 450 paket içinde toplam daralı ağırlığı 526 kilo 327 gram olan ve esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.

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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen 2 farklı operasyonda zehir tacirlerine ağır bir darbe indirildi (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen 2 farklı operasyonda zehir tacirlerine ağır bir darbe indirildi (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

İKİNCİ TIRDA 624 KİLO 944 GRAM UYUŞTURUCU!
Açıklamada, diğer operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir başka tırın şüpheli bulunarak detaylı aramaya alındığı, arama ve kontrollerde 530 paket içinde toplam daralı ağırlığı 626 kilo 944 gram uyuşturucuya el konulduğu vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Olaylarda kullanılan ve el konulan tırların toplam piyasa değerinin 6,5 milyon Türk lirası olduğu tespit edildi. Olaylarla ilgili tahkikatlar, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, toplum sağlığını, gençlerimizi ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemiz, gelişmiş teknolojik altyapımız, güçlü risk analiz sistemlerimiz ve Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin kararlı çalışmalarıyla aralıksız devam etmektedir."

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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda operasyon: 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi-4 Kapıkule Gümrük Kapısı'nda operasyon: 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi-5 Kapıkule Gümrük Kapısı'nda operasyon: 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi-6
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