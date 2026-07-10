Kapıkule Gümrük Kapısı'nda operasyon: 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda, toplam 1 ton 153 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilk operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tırın risk kriterleri doğrultusunda x-ray tarama sistemine sevk edildiği bildirildi. Kapıkule’de 1 ton 153 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da yapılan aramada 526 kilo 327 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır) İLK TIRDAN 526 KİLO 327 GRAM ESRAR ÇIKTI

Tarama sırasında araçta şüpheli yoğunluklar saptandığı belirtilen açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen detaylı arama ve kontroller neticesinde, 450 paket içinde toplam daralı ağırlığı 526 kilo 327 gram olan ve esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi. Takvim Kaynak Tercihleri