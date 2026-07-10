Başkan Erdoğan cumayı Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katılmak üzere camiden ayrıldı.
Giriş Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kıldıktan sonra cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katılmak üzere camiden ayrıldı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel