Başkan Erdoğan cumayı Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti. Takvim Kaynak Tercihleri

Cuma namazını burada kıldıktan sonra cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katılmak üzere camiden ayrıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel