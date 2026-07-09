Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi Somali'de mezunlarını verdi

Türkiye'nin Afrika'ya yönelik insani ve kalkınma vizyonu tarihe geçti. Bunun en somut başarı hikayelerinden biri olan Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi, yeni mezunlarını verdi.

Somali'deki RTE Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin mezuniyet töreni. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Üniversite yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet törenine, Somali Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Dr. Ali Haji Aden, Kültür ve Turizm Bakanı Abdifitah Kasım Mohamud, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği yetkilileri, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı Sebahattin Kalkan ve Türkiye ile Somali'den sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ile veliler katıldı. Fakülteyi birincilikle tamamlayan Kadra Abdiaziz Nur, Türkçe yaptığı açıklamada mezuniyet gününün hayatındaki en özel ve gurur verici günlerden biri olduğunu vurguladı. Takvim Kaynak Tercihleri