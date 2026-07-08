NATO Zirvesi'nde insani diplomasi! Bakan Göktaş ve Zelenska, Ukraynalı savaş mağduru çocukları ziyaret etti
Ankara’da düzenlenen 36. NATO Zirvesi dolayısıyla Türkiye’ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı’nın eşi Olena Zelenska ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, savaş mağduru Ukraynalı çocukları ziyaret etti. Türkiye'nin 2022 yılından bu yana himaye ettiği çocuklarla bir araya gelen iki isim, barış mesajları verdi. Bakan Göktaş, savaş mağduru çocukları korumayı insani bir vazife olarak gördüklerini vurguladı.
Başkent Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi diplomatik temasların yanı sıra insani diplomasiye de sahne oldu.Bakan Göktaş ve Olena Zelenska: Ukraynalı yetim çocukları ziyaret ettiler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zirve dolayısıyla Türkiye'de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile birlikte Ankara'da misafir edilen savaş mağduru Ukraynalı çocuklara anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.
"HER BİRİNİ KENDİ EVLADIMIZ GİBİ GÖZETİYORUZ"
Ziyarete ilişkin detayları sosyal medya (NSosyal) hesabı üzerinden paylaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin devlet şefkatiyle bu çocukların yanında olduğunu belirtti.
Türkiye'nin insani dış politika anlayışına dikkat çeken Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
Savaşın en büyük mağduru olan masum kalplerin her birini kendi evladımız gibi gözetiyor, onları misafir etmeyi bir insanlık vazifesi olarak görüyoruz. Ukraynalı yetim çocuklarımızı 2022 yılından beri ülkemizde himaye ediyor, eğitimlerine burada devam etmelerini sağlıyoruz. En kısa sürede barışın tesis edilmesini ve ülkelerine güvenle kavuşacakları günlerin gelmesini diliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde izlediğimiz insani dış politika anlayışımızla savaş mağduru çocukların yanında olmaya devam edeceğiz.
2022'DEN BERİ TÜRKİYE'NİN HİMAYESİNDELER
Savaşın başladığı dönemden bu yana Türkiye'de güvenli bir şekilde barınmaları, eğitim almaları ve sosyal hayata adapte olmaları sağlanan Ukraynalı yetim çocuklarla yakından ilgilenen Zelenska ve Göktaş, çocukların eğitim süreçleri hakkında da bilgi aldı. Bakan Göktaş'ın paylaşımında, ziyaretin sıcak ve samimi anlarına ait video görüntülerine de yer verildi.