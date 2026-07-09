Bakan Çiftçi'den NATO açıklaması: 56 bin personel görev aldı 4 bin 412 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında NATO zirvesine değinen Bakan Çiftçi, konunun hem diplomatik hem de güvenlik tedbirleri açısından önemini vurguladı.

Mustafa Çiftçi şu ifadeleri kullandı; Takvim Kaynak Tercihleri

"56 bin polis ve jandarma görev aldı. Aylar öncesinden planlamalar başladı. Ankara'yı merkeze alıp çevre illeri birinci kuşak ilan ettik. Siber ve terörle mücadele ekiplerimiz 1 ay önce çalışmalara başladı, son 72 saatte tedbirler zirve yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NATO zirvesi tedbirleri kapsamında 4 bin 412 şahsın yakalandığını açıkladı. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır)

"ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 4 BİN 412 ŞAHIS YAKALANDI"

Ankara'da kamudaki görevliler idari izinli kabul edildi. Trafiği seyreltelim istedik. Çok şükür bir sorun olmadan kazasız belasız atlattık.

Atalarımızın sözü var, "Sen tedbirini kışa göre al yaz çıkarsa bahtına" diye, biz böyle yaptık. Devletin bütün kurumları sürece destek verdiler. Güvenlik tedbirleri abartılmadı. Olması gerektiği kadar tedbir alındı. Uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4 bin 412 şahıs yakalandı.



NATO zirvesi öncesinde 2 bin sahipsiz hayvanın sokaklardan alındığını duyurmuştu Ankara Valiliğimiz, 52 ilde zaten bitmişti. Ankara da zirve öncesi tamamlanmış oldu. Bunun NATO zirvesi ile alakası yok.Tüm Türkiye'de sokak hayvanlarının yüzde 88'i toplandı. Hedefimiz yıl sonuna kadar tamamını toplamak."