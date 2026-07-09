İstanbul Havalimanı haziran ayında %94,3 kalkış oranıyla Avrupa zirvesinde
Avrupa’nın en büyük havacılık merkezlerine liderlik eden İGA İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL verilerine göre haziran ayının en dakik havalimanı seçildi. Londra ve Madrid’i tahtından eden mega proje, uçuş başına yalnızca 3,7 dakikalık gecikme ortalamasıyla rekor kırdı.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), havacılık sektörünün merakla beklediği günlük "First Wave" raporunu yayımladı.
Haziran ayı verilerinin yer aldığı rapora göre, İGA İstanbul Havalimanı sergilediği üstün operasyonel başarıyla Avrupa'nın en büyük havalimanlarını geride bırakarak zirveye yerleşti.
LONDRA VE MADRİD'İ GERİDE BIRAKTI
Açıklanan resmi verilere göre İstanbul Havalimanı, haziran ayı boyunca gerçekleştirdiği uçuşlarda yüzde 94,3 gibi rekor bir zamanında kalkış performansı yakaladı.
Bu oranla birlikte Türkiye'nin mega projesi, Avrupa'nın diğer dev aktörleri olan Londra ve Madrid havalimanlarını tahtından indirerek listenin ilk sırasına yerleşti.
SADECE 3,7 DAKİKALIK GECİKME İLE REKOR KIRILDI
İGA İstanbul Havalimanı sadece dakiklik oranıyla değil, uçuşlardaki rötar sürelerini minimuma indirmesiyle de büyük bir başarıya imza attı.
Rapor sonuçlarına göre İstanbul Havalimanı, Avrupa genelinde en düşük ortalama kalkış gecikme süresini kaydeden merkez oldu. Seferlerde yaşanan ortalama gecikme süresi sadece 3,7 dakika olarak kayıtlara geçti.
İGA'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI
Elde edilen bu tarihi liderliğin ardından İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, sanal medya hesabı üzerinden gurur tablosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"İGA İstanbul Havalimanı, haziran ayında kalkış saati performansında Avrupa'nın büyük merkezlerine liderlik etti. EUROCONTROL tarafından yayımlanan günlük First Wave raporuna göre İGA İstanbul Havalimanı Haziran ayında Avrupa'nın büyük merkezli havalimanları arasında yüzde 94,3 zamanında kalkış performansı oranıyla birinci sırada yer aldı. Havalimanı ayrıca Avrupa'da en düşük ortalama kalkış gecikme süresini kaydederek sadece 3,7 dakika ile öne çıktı. Bu başarıyı mümkün kılan misafirlerimize, meslektaşlarımıza ve paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız."