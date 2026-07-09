İstanbul Havalimanı haziran ayında %94,3 kalkış oranıyla Avrupa zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), havacılık sektörünün merakla beklediği günlük "First Wave" raporunu yayımladı. Haziran ayı verilerinin yer aldığı rapora göre, İGA İstanbul Havalimanı sergilediği üstün operasyonel başarıyla Avrupa'nın en büyük havalimanlarını geride bırakarak zirveye yerleşti. LONDRA VE MADRİD'İ GERİDE BIRAKTI Açıklanan resmi verilere göre İstanbul Havalimanı, haziran ayı boyunca gerçekleştirdiği uçuşlarda yüzde 94,3 gibi rekor bir zamanında kalkış performansı yakaladı. Bu oranla birlikte Türkiye'nin mega projesi, Avrupa'nın diğer dev aktörleri olan Londra ve Madrid havalimanlarını tahtından indirerek listenin ilk sırasına yerleşti.

Görsel: DHA SADECE 3,7 DAKİKALIK GECİKME İLE REKOR KIRILDI İGA İstanbul Havalimanı sadece dakiklik oranıyla değil, uçuşlardaki rötar sürelerini minimuma indirmesiyle de büyük bir başarıya imza attı. Rapor sonuçlarına göre İstanbul Havalimanı, Avrupa genelinde en düşük ortalama kalkış gecikme süresini kaydeden merkez oldu. Seferlerde yaşanan ortalama gecikme süresi sadece 3,7 dakika olarak kayıtlara geçti. Takvim Kaynak Tercihleri