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İBB yolsuzluk davasında 6 tahliye: İnan Güney de serbest bırakıldı

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası’nda görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verildi. Duruşma 17 Ağustos’a ertelenirken, toplam tahliye sayısı 57’ye yükseldi.

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İBB yolsuzluk davasında 6 tahliye: İnan Güney de serbest bırakıldı

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası'nda yeni tahliye kararları çıktı. Mahkeme, görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi.

Dava kapsamında eski Medya A.Ş çalışanı Ceyda Kıryak, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Mehmet Karataş, Seyfullah Demirel ve Metin Bal da tahliye edilen isimler arasında yer aldı. Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Ağustos'a erteledi. Son tahliye kararlarıyla birlikte dosyada toplam tahliye sayısı 57'ye yükselirken, kalan tutuklu sanık sayısı 53 oldu.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu hariç savunma yapmayan tutuklu sanık kalmadığı öğrenildi.

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İBB yolsuzluk davasında 6 tahliye: İnan Güney de serbest bırakıldı-2 İBB yolsuzluk davasında 6 tahliye: İnan Güney de serbest bırakıldı-3 İBB yolsuzluk davasında 6 tahliye: İnan Güney de serbest bırakıldı-4
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