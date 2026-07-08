Ankara'da sıcak diplomasi: Başkan Erdoğan'dan Fransa'ya selam!
Ankara’daki tarihi NATO Zirvesi’nde diplomasi trafiği sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki samimi anlar zirveye damga vurdu. Liderlerin ayaküstü gerçekleştirdiği sıcak sohbette Başkan Erdoğan’ın Macron aracılığıyla Fransız halkına gönderdiği selam, kısa sürede sınırları aştı. Macron, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak Erdoğan’ın jestine karşılık verdi.
Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, kritik güvenlik zirvelerinin yanı sıra liderler arasındaki dikkat çeken samimi diyaloglara da sahne oluyor.
Küresel siyasetin gözünün çevrildiği dev organizasyonda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kameralara yansıyan ayaküstü sohbeti zirvenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
KÜLLİYE KORİDORLARINDA SAMİMİ ANLAR
Zirve salonuna geçiş esnasında bir araya gelen iki lider, bir süre oldukça neşeli ve samimi bir ortamda sohbet etti.Başkan Erdoğan ve Macron arasında samimi diyalog
Görüşmenin sıcaklığı ikilinin jest ve mimiklerine yansırken, Başkan Erdoğan mülakatın sonunda Macron aracılığıyla Fransa'ya jestte bulundu.
Başkan Erdoğan'ın tebessüm ederek "Fransa'ya selam" ifadesini kullanması üzerine, iki lider tokalaşarak sohbeti sonlandırdı.
MACRON O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Başkan Erdoğan'ın bu samimi mesajı, Fransa kanadında da anında karşılık buldu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Külliye koridorlarında yaşanan bu sıcak diyaloğun görüntülerini resmi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Macron, paylaştığı videonun üzerine "Fransa'ya selamlar iletildi" notunu düşerek Başkan Erdoğan'ın mesajını kendi halkına ulaştırdı.
İki liderin bu diyaloğu, sosyal medyada kısa sürede büyük etkileşim topladı.