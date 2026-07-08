Ankara'da sıcak diplomasi: Başkan Erdoğan'dan Fransa'ya selam!

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, kritik güvenlik zirvelerinin yanı sıra liderler arasındaki dikkat çeken samimi diyaloglara da sahne oluyor.

Küresel siyasetin gözünün çevrildiği dev organizasyonda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kameralara yansıyan ayaküstü sohbeti zirvenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.