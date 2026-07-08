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Ankara'da sıcak diplomasi: Başkan Erdoğan'dan Fransa'ya selam!

Ankara’daki tarihi NATO Zirvesi’nde diplomasi trafiği sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki samimi anlar zirveye damga vurdu. Liderlerin ayaküstü gerçekleştirdiği sıcak sohbette Başkan Erdoğan’ın Macron aracılığıyla Fransız halkına gönderdiği selam, kısa sürede sınırları aştı. Macron, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak Erdoğan’ın jestine karşılık verdi.

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Ankara'da sıcak diplomasi: Başkan Erdoğan'dan Fransa'ya selam!

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, kritik güvenlik zirvelerinin yanı sıra liderler arasındaki dikkat çeken samimi diyaloglara da sahne oluyor.

Küresel siyasetin gözünün çevrildiği dev organizasyonda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kameralara yansıyan ayaküstü sohbeti zirvenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sosyal medya paylaşımı (Görsel: Sosyal medya)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sosyal medya paylaşımı (Görsel: Sosyal medya)

KÜLLİYE KORİDORLARINDA SAMİMİ ANLAR

Zirve salonuna geçiş esnasında bir araya gelen iki lider, bir süre oldukça neşeli ve samimi bir ortamda sohbet etti.

Video Oynatma İkonu Başkan Erdoğan ve Macron arasında samimi diyalog

Görüşmenin sıcaklığı ikilinin jest ve mimiklerine yansırken, Başkan Erdoğan mülakatın sonunda Macron aracılığıyla Fransa'ya jestte bulundu.

Başkan Erdoğan'ın tebessüm ederek "Fransa'ya selam" ifadesini kullanması üzerine, iki lider tokalaşarak sohbeti sonlandırdı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Görsel: AAGörsel: AA

MACRON O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Başkan Erdoğan'ın bu samimi mesajı, Fransa kanadında da anında karşılık buldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Külliye koridorlarında yaşanan bu sıcak diyaloğun görüntülerini resmi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Macron, paylaştığı videonun üzerine "Fransa'ya selamlar iletildi" notunu düşerek Başkan Erdoğan'ın mesajını kendi halkına ulaştırdı.

İki liderin bu diyaloğu, sosyal medyada kısa sürede büyük etkileşim topladı.

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