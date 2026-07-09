Venezuela'daki felaketin tanıkları konuştu! Enkaz altında ölümle burun buruna: Bacağını kaybetti hayata tutundu

"Yemek masasının altına sığındık. Beton parçalarının ağabeyimin üzerine düştüğünü gördüm. İkinci deprem her şeyi üzerimize yıktı. Annem beni kucaklayıp cenin pozisyonuna geçti. Tüm enkaz onun üzerine çöktü. Beni korudu ve hayatımı kurtardı." diyen Arellano, annesinin kısa süre sonra yaşamını yitirdiğini anlattı.

Venezuela depreminde bacağını kaybeden 17 yaşındaki Camilo Arellano. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Binanın üzerlerine yıkıldığını söyleyen Arellano, "Annemin burnundan ve kulaklarından kan gelmeye başladı. Ona dayanmasını, henüz gitmemesini, biraz daha beklemesini söylüyordum ama annem beni çok sevdiğini söyledi ve ardından hayatını kaybetti." diye konuştu. Arellano, köpeğinin de bir süre havladıktan sonra sustuğunu belirterek "Köpeğimin adı Milo'ydu ve ona 'Milo, beni bekle, ölme' diyordum, o da bana havlayarak karşılık veriyordu." ifadelerini kullandı.

ÜÇ GÜN BOYUNCA ENKAZ ALTINDA KALDI

Yaklaşık üç gün boyunca enkaz altında kaldığını söyleyen genç kız, 26 Haziran sabahı kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığını belirtti. "Yiyeceğim ve suyum yoktu. Üzerimde hayatını kaybeden annem vardı. Telefonum yanımdaydı. Sıcaktan bunaldığımda telefon kılıfıyla kendimi serinletmeye çalışıyordum. Uyursam bir daha uyanamayacağımdan korkuyordum." ifadelerini kullandı. Üçüncü gün aynı binada yaşayan bir arkadaşının sesini duymasının kendisine umut verdiğini anlatan Arellano, birlikte yardım çağrısında bulunduklarını söyledi.