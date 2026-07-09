Venezuela'daki felaketin tanıkları konuştu! Enkaz altında ölümle burun buruna: Bacağını kaybetti hayata tutundu
Venezuela'nın La Guaira bölgesinde 24 Haziran'da meydana gelen peş peşe depremlerde enkaz altında üç gün kalan ve bacağı ampute edilen 17 yaşındaki Camilo Arellano, annesinin kendisini vücuduyla koruyarak hayatını kurtardığını anlattı: "Annem beni kucaklayıp cenin pozisyonuna geçti. Tüm enkaz onun üzerine çöktü. Beni korudu ve hayatımı kurtardı."
Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar gören La Guaira kentinde enkaz altından üç gün sonra sağ çıkarılan 17 yaşındaki Camilo Arellano, yaşadıklarını anlattı.
Sağ bacağını kaybeden genç kız, son anlarında kendisine sarılarak vücuduyla siper olan annesinin hayatını kurtardığını söyledi.
"ANNEM HAYATIMI KURTARDI"
Caracas'taki Domingo Luciani Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Arellano, deprem sırasında annesi, ağabeyi ve köpeğiyle birlikte evde bulunduğunu belirtti. İlk sarsıntının ardından binadan çıkmaya çalıştıklarını ancak kısa süre sonra meydana gelen ikinci depremin binayı tamamen yıktığını ifade etti.
"Yemek masasının altına sığındık. Beton parçalarının ağabeyimin üzerine düştüğünü gördüm. İkinci deprem her şeyi üzerimize yıktı. Annem beni kucaklayıp cenin pozisyonuna geçti. Tüm enkaz onun üzerine çöktü. Beni korudu ve hayatımı kurtardı." diyen Arellano, annesinin kısa süre sonra yaşamını yitirdiğini anlattı.
Binanın üzerlerine yıkıldığını söyleyen Arellano, "Annemin burnundan ve kulaklarından kan gelmeye başladı. Ona dayanmasını, henüz gitmemesini, biraz daha beklemesini söylüyordum ama annem beni çok sevdiğini söyledi ve ardından hayatını kaybetti." diye konuştu. Arellano, köpeğinin de bir süre havladıktan sonra sustuğunu belirterek "Köpeğimin adı Milo'ydu ve ona 'Milo, beni bekle, ölme' diyordum, o da bana havlayarak karşılık veriyordu." ifadelerini kullandı.
ÜÇ GÜN BOYUNCA ENKAZ ALTINDA KALDI
Yaklaşık üç gün boyunca enkaz altında kaldığını söyleyen genç kız, 26 Haziran sabahı kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığını belirtti. "Yiyeceğim ve suyum yoktu. Üzerimde hayatını kaybeden annem vardı. Telefonum yanımdaydı. Sıcaktan bunaldığımda telefon kılıfıyla kendimi serinletmeye çalışıyordum. Uyursam bir daha uyanamayacağımdan korkuyordum." ifadelerini kullandı. Üçüncü gün aynı binada yaşayan bir arkadaşının sesini duymasının kendisine umut verdiğini anlatan Arellano, birlikte yardım çağrısında bulunduklarını söyledi.
BABASININ SESİ UMUT OLDU
Kısa süre sonra babasının sesini duyduğunu belirten genç kız, bunun kendisine yeniden yaşama gücü verdiğini dile getirdi. Arellano, annesini sıkı sıkıya tuttuğu bacaklarından zor ayırabildiklerini anlatarak "Aşağıdan onları az çok görebileceğim bir delik açmayı başardıklarında bana ilk verdikleri şey, biraz su oldu. Çok susuz kalmıştım; üç gündür yemeden, içmeden ve uyumadan duruyordum. Ölmek istemediğim için vakit geçmesinden ve beni bulamamalarından korkuyordum. Babam bana biraz daha dayanmamı söyledi. Onun sesini duymak yeniden mücadele etmemi sağladı." ifadelerini kullandı.
BACAĞI AMPUTE EDİLDİ
Kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Arellano'nun sağ bacağı ağır yaralanma nedeniyle ampute edildi. Genç kız, doktorların bunu kendisine söylemek istemediğini ancak durumunun farkında olduğunu belirtti.
Şu ifadeleri kullandı:
"Beni çıkardıklarında hastaneye götürdüler ve bacağımdan ameliyat ettiler, sağ bacağım ampute edildi. Bacağımı ampute ettiklerini bana söylemek istemiyorlardı. Ben de bacağımı ampute ettiklerini zaten bildiğimi söyledim."
"HERKES SADECE KENDİ CANINI KURTARMANIN PEŞİNDEYDİ"
Aynı hastanede tedavi gören 45 yaşındaki Yeri Barbosa da deprem sırasında yaşadığı korku dolu anları paylaştı. Depremden önce şiddetli yağmur yağdığını ve atan sigortaları kontrol etmek için dışarı çıktığında depreme yakalandığını, önce başının döndüğünü sandığını ancak sarsıntı şiddetlendikçe bunun deprem olduğunu anladıklarını söyledi. Şiddetli sarsıntının kendisini defalarca yere savurduğunu ve bacağının kırıldığını söyleyen Barbosa, insanların panik içinde canlarını kurtarmaya çalışırken yerde yaralı halde kaldığını ifade etti. "Tüm bunlar olurken ben yerde acı içinde yatıyordum. İnsanlar o korku ve panikle sadece üstümden basıp geçiyordu. O an bunun nedenini anlayamamıştım ama bugün artık çok iyi anlıyorum ki, herkes sadece kendi canını kurtarmanın peşindeydi."
"HASTANEYE GİTMEK ÇOK ZORDU"
Barbosa, kendisini bir kişinin hastaneye götürmeye çalıştığını ancak La Guaira'da yollar yarıldığı için hastaneye ulaşamadığını, şehirde nereye yönelseler, gittikleri yerin enkaza dönmüş olduğunu gördüklerini aktardı. "Binaların hala yavaş yavaş yıkılmaya devam ettiği görülüyordu." diyen Barbosa, kendisine yardım etmeye çalışan kişinin birçok kez hastaneye ulaşmaya çalıştığını ama hem yolların hem de yıkılan binaların buna fırsat vermediğini kaydetti.
HASTANELERDE YOĞUN MESAİ
Domingo Luciani Devlet Hastanesi Müdürü Maurilina Guzman ise depremin ardından sağlık ekiplerinin 24 saat esasına göre çalıştığını açıkladı. Guzman, La Guaira ve Chacao bölgelerinden sevk edilen 300'den fazla depremzedeye hizmet verdiklerini, bunların yaklaşık 200'ünün travma vakası olduğunu söyledi. 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler, özellikle La Guaira ve çevresinde büyük yıkıma yol açarken, yüzlerce kişi yaralandı ve çok sayıda bina kullanılamaz hale geldi. Deprem sonrası bölgede arama kurtarma ve sağlık çalışmaları sürüyor.