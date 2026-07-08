Türkiye'den HIT-30 ile 5 milyar dolarlık savunma yatırımı desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu'nda, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı çerçevesinde " Yenilikçi Savunma Teknolojileri " çağrısını duyurdu. Kacır, 5 milyar dolarlık destek paketiyle Türkiye'de büyük ölçekli savunma teknolojileri üretim yatırımlarının teşvik edileceğini açıkladı.

Uluslararası yatırımların Türkiye'ye yönelmesini hedeflediklerini vurgulayan Kacır, " İnanıyorum ki HIT-30 kapsamındaki 'Yenilikçi Savunma Teknolojileri' çağrımız pek çok uluslararası yatırımın Türkiye'ye yönelmesine vesile olacak. Biz de bu yatırımlara yer tahsisinden diğer teşvik başlıklarına kadar pek çok imkan sağlayacağız. " ifadelerini kullandı.

Kacır, " Yeni nesil mobilite teknolojilerinden yarı iletkenlere, yapay zekadan veri merkezlerine kadar birçok alanda HIT-30 Programı kapsamında yüksek teknoloji yatırımlarını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Bugün de 'Yenilikçi Savunma Teknolojileri' çağrısını ilan ederek, 5 milyar dolarlık destekle büyük ölçekli üretim yatırımlarını teşvik edeceğimizi duyurduk. Vergi indirimleri, istihdam teşvikleri, hibeler ve uygun koşullu finansman imkanlarıyla yatırımcılarımızın yanında olacağız. " dedi.

Yeni çağrının uluslararası yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Kacır, Türkiye'nin yatırım ortamını daha da güçlendireceklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında ʺYenilikçi Savunma Teknolojileriʺ çağrısını başlattı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.) ULUSLARARASI YATIRIMLAR TÜRKİYE'YE ÇEKİLECEK

Bakan Kacır, NATO 3.0 sürecinde Avrupa'nın savunma yatırımlarının artış gösterdiğini belirtti.

NATO 3.0 DÖNEMİNDE TÜRKİYE VURGUSU

Savunma sanayiinde yeni dönemin başladığına işaret eden Kacır, NATO 3.0 sürecinin Avrupa'da savunma yatırımlarının hız kazandığı ve inovasyonun savunma sanayiine daha fazla entegre edildiği yeni bir dönemi ifade ettiğini söyledi.

Kacır, "NATO 3.0 dediğimizde, özellikle Avrupa'nın savunma yatırımlarının arttığı, savunma sanayinin öne çıktığı ve inovasyonun ölçeklendirilmesine yönelik programların hızlandığı bir dönemi kastediyoruz. Türkiye, Avrupa değer zincirlerinin ayrılmaz bir parçası. Avrupa'nın güvenliğinde Türkiye'nin çok etkin bir rol üstlenmesi gerektiği açık. NATO ittifakı içerisindeki Avrupa ülkelerinin Türkiye ile çok daha güçlü sanayi ve teknoloji iş birlikleri geliştireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

SAVUNMA SANAYİİNDE HEDEF BÜYÜME

Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir ekosistem oluşturduğunu ifade eden Kacır, sektörde 4 bin firma ve yaklaşık 100 bin nitelikli çalışan bulunduğunu söyledi.

Yeni dönemde daha fazla KOBİ'nin ve teknoloji girişiminin savunma sanayiine kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Kacır, "Binlerce yeni KOBİ'nin ve üretici firmanın bu alana dahil olmasını, yenilikçi projeler geliştirmesini ve bu projelerin hızla ölçeklenmesini amaçlıyoruz. Savunma sanayimizin ölçeğini daha da büyütecek yatırımları desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Kacır, savunma ve sivil teknolojiler arasındaki etkileşime de dikkat çekerek, güçlü sanayi altyapısının savunma sanayiine doğrudan katkı sunduğunu, savunmada geliştirilen teknolojilerin ise sivil alanlarda yeni fırsatlar oluşturduğunu ifade etti.