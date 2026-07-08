Bahis baronu Kılıçaslan İspanya’da tutuklandı! İade süreci başladı... Karanlık suç ağı savcılık dosyasında
Türkiye’de yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından aranan Fedlan Kılıçaslan’ın Avrupa’daki kaçış serüveni İspanya’da duvara tosladı. Polonya’nın başkenti Varşova’da 7 milyon avroya satın aldığı gökdelen dairesinden “MeritKing” ve “MadridBet” gibi yasa dışı kumar sitelerini yöneten Kılıçaslan, İspanya’da cinsel saldırı suçlamasıyla cezaevine atıldı. Adalet Bakanlığı iade süreci başlatırken, şüphelinin kurduğu paravan şirketler aracılığıyla yürüttüğü uluslararası suç ağının bütün bağlantıları savcılık dosyasına girdi. Firari baronun Polonya ve Ukrayna üzerinden yürüttüğü milyonlarca liralık kara para aklama trafiği detaylarıyla ortaya çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmalarının kilit ismi olan ve kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan'ın Avrupa'daki kaçış serüveni, Barselona'da karıştığı cinsel saldırı olayıyla son buldu.
İspanya'nın Barselona kentinde iki genç kıza yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Kılıçaslan için Adalet Bakanlığı, suç ağının bir numaralı isminin Türkiye'ye iadesi için diplomatik süreci devreye soktu.
Fedlan Kılıçaslan'ın savcılık dosyasına giren tavuk restoranında garson olarak işe başlayıp bahis şebekesi elebaşılığına uzanan ve "cinsel saldırı" suçundan duvara toslamasına kadar uzanan karanlık hikayesi şöyle…
GARSONLUKTAN BAHİS BARONLUĞUNA
Sabah gazetesinin haberine göre Kıbrıs'ta 2004 yılında tavuk lokantasında garson olarak iş hayatına atılan Fedlan Kılıçaslan, Mart 2011 döneminde kumarhanelerde oyun makinesi gözetmeni olarak çalışmaya başlayarak yasa dışı sektöre ilk adımını attı.
Türkiye'ye döndükten sonra 2017 yılında Balıkesir'de "Gold Money" isimli kuyumculuk şirketini kuran şüpheli, 2018 yılında eşinin üzerine "LLC Uzman Tranding" şirketini faaliyete geçirdi.
Forex faaliyetleri yürüten, "uzmanfx" adlı internet sitesine içerik üreten şirketin 1 milyon TL olan sermayesi, karanlık bağlantılar sayesinde 2021 yılında 11 milyon TL, 2022 yılında 50 milyon TL, 2023 yılında 80 milyon TL, kısa süre sonra 120 milyon TL seviyesine ulaştı.
UKRAYNA MERKEZLİ KARA PARA TRAFİĞİ
Şirketin merkezini Ukrayna'ya taşıyan Kılıçaslan, "BetExpress" markasıyla çevrim içi kumar sitesi kurarken, "New Federer" isimli çağrı merkezi üzerinden tele pazarlama ağı oluşturdu.
Lisansı Curacao'da bulunan "Redsoft N.V." adlı şirkete ait olan, Londra'daki "Globalmoneyservice LTD" ile bağlantılı çalışan sitelere para yatıranların yüzde 91'inin Türkiye'den olduğu saptandı.
Ukrayna Devlet Güvenlik Servisi, 2022 yılında dolandırıcılık iddiasıyla "LLC Uzman Tranding" hakkında soruşturma başlattı. Otel odasında gözaltına alınan Kılıçaslan, kısa süre sonra serbest bırakıldı.
SERBEST KALINCA KAÇTI
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz faaliyet gerekçesiyle 19 Şubat 2019 tarihinde "uzmanfx" sitesine erişim engeli getirdi.
Mağdur şikayetleri üzerine 29 Nisan 2021 tarihinde SPK tarafından suç duyurusunda bulunuldu. İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım 2023 tarihinde 9 ilde Sibergöz-7 operasyonu düzenledi.
Yasa dışı bahis paralarını kuyumculuk şirketi üzerinden akladığı iddiasıyla Bursa'da eşiyle birlikte gözaltına alınan Kılıçaslan, cezaevinden çıktıktan sonra yurt dışına kaçtı.
GÖKDELENDEN YÖNETİLEN HARAMİ İMPARATORLUĞU
Polonya'nın başkenti Varşova'ya yerleşen firari Kılıçaslan, Zlota 44 isimli Avrupa'nın en yüksek gökdeleninin 50. katını 7 milyon avro bedelle satın aldı.
"FAF Global Company" isimli şirket üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerini yeniden başlatan Kılıçaslan, kurduğu altyapıyla "MeritKing", "MadridBet", "KingRoyal" markaları altında faaliyet gösteren kumar sitelerini yönetmeye devam etti.
KIRMIZI BÜLTEN KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılında yurt dışında olduğu belirlenen Fedlan Kılıçaslan'ın mal varlığına el koyarak hakkında kırmızı bülten çıkarttı.
Uluslararası yakalama kararının ardından Polonya'daki şirketinin ismini "Oliwka Covenant Technologies" olarak değiştiren Kılıçaslan, yasa dışı bahis siteleriyle "hiçbir ticari ilişkisinin olmadığını" öne sürdü.
Yapılan incelemelerde şirketin "Euromatch Group"a, bu grubun Kılıçaslan'ın hayır kurumu olarak gösterdiği "Grant Akif Foundation" isimli vakfa ait olduğu belirlendi.
İADE SÜRECİ BAŞLATILDI
Varşova Bölge Savcılığı, elde edilen deliller doğrultusunda Kılıçaslan ve bağlantılı şirketlerine kara para aklama soruşturması başlattı.
Her yerde aranan bahis baronunun 24 Mart 2026 tarihinde Barselona'da iki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı.
Gelişmelerin ardından Adalet Bakanlığı, Fedlan Kılıçaslan'ın Türkiye'ye iadesi için resmi çalışma başlattı.
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