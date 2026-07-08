Bahis baronu Kılıçaslan İspanya’da tutuklandı! İade süreci başladı... Karanlık suç ağı savcılık dosyasında

İspanya'nın Barselona kentinde iki genç kıza yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Kılıçaslan için Adalet Bakanlığı, suç ağının bir numaralı isminin Türkiye'ye iadesi için diplomatik süreci devreye soktu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmalarının kilit ismi olan ve kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan'ın Avrupa'daki kaçış serüveni, Barselona'da karıştığı cinsel saldırı olayıyla son buldu.

Fedlan Kılıçaslan'ın savcılık dosyasına giren tavuk restoranında garson olarak işe başlayıp bahis şebekesi elebaşılığına uzanan ve "cinsel saldırı" suçundan duvara toslamasına kadar uzanan karanlık hikayesi şöyle…

GARSONLUKTAN BAHİS BARONLUĞUNA

Sabah gazetesinin haberine göre Kıbrıs'ta 2004 yılında tavuk lokantasında garson olarak iş hayatına atılan Fedlan Kılıçaslan, Mart 2011 döneminde kumarhanelerde oyun makinesi gözetmeni olarak çalışmaya başlayarak yasa dışı sektöre ilk adımını attı.

Türkiye'ye döndükten sonra 2017 yılında Balıkesir'de "Gold Money" isimli kuyumculuk şirketini kuran şüpheli, 2018 yılında eşinin üzerine "LLC Uzman Tranding" şirketini faaliyete geçirdi.

Forex faaliyetleri yürüten, "uzmanfx" adlı internet sitesine içerik üreten şirketin 1 milyon TL olan sermayesi, karanlık bağlantılar sayesinde 2021 yılında 11 milyon TL, 2022 yılında 50 milyon TL, 2023 yılında 80 milyon TL, kısa süre sonra 120 milyon TL seviyesine ulaştı.