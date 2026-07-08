Küresel Lider Erdoğan etiketi sosyal medyada gündem oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen 36. NATO Zirvesi’nin ardından “Küresel Lider Erdoğan” etiketi sosyal medyada gündem oldu. Bakanlar ve AK Parti kurmayları, paylaşımlarında Türkiye’nin diplomasi, savunma sanayii ve barış diplomasisindeki yükselen rolüne dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından sosyal medyada "Küresel Lider Erdoğan" etiketi gündem oldu. Bakanlar ve AK Parti kurmayları, zirve sonrası yaptıkları paylaşımlarda Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin diplomasi, savunma sanayii ve barış diplomasisindeki etkin konumuna dikkat çekerek, Türkiye'nin bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçip küresel sistemde etkili bir güç hâline geldiğini vurguladı.
DURAN: TÜRKİYE NATO 3.0 VİZYONUNUN MERKEZİNDE
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk dış politikasının bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçerek küresel sistemin etkili güçlerinden biri hâline geldiğini belirtti.
Duran, Türkiye'nin kazandığı stratejik konum ve yüksek saygınlığın en somut yansımasının, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesi'nde görüldüğünü ifade etti.
Küresel güvenlik mimarisinin yeni parametrelerini belirleyecek "NATO 3.0" vizyonuna dikkat çeken Duran, Avrupa'nın savunmadaki ağırlığını artırmayı hedefleyen bu dönüşümün merkezinde Türkiye'nin bulunduğunu vurguladı. Duran, Türkiye'nin entelektüel ve askerî kapasitesiyle oyun kurucu bir rol üstlendiğini kaydetti.
Türkiye'nin bir yandan savunma sanayiinde güçlenirken diğer yandan Gazze ve Lübnan'da sükûnetin sağlanması için küresel vicdanın sesi olduğunu belirten Duran, Ankara'da somutlaşan bu iradenin Türkiye'nin küresel diplomasideki belirleyici konumunu ve adil bir dünya düzeni inşa etme kararlılığını bir kez daha tescillediğini ifade etti.
TÜRKİYE BARIŞ DİPLOMASİSİNİN ADRESİ OLDU
Başkan Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi için diplomasi ve diyalog çağrısını yineledi. Türkiye'nin tarafları yeniden bir araya getirmeye hazır olduğunu belirten Erdoğan, Gazze ve Lübnan'daki insani dramın sona ermesi için de uluslararası toplumun ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.
Zirve kapsamında liderlerle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin diplomasi merkezi olma vasfını güçlendirmeye devam ettiğini söyledi.
BAKANLARDAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNE VURGU
Zirvenin ardından kabine üyeleri ve siyasetçilerden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine ilişkin dikkat çeken paylaşımlar geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizi izlemeye devam edin…" sözlerini paylaşarak "Küresel Lider Erdoğan" vurgusu yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise krizlerin ortasında barışı inşa eden ve dünyaya yön veren liderlik anlayışına dikkat çekerek, Türkiye'nin Başkan Erdoğan'ın liderliğinde barışın, istikrarın ve güvenin adresi olmaya devam ettiğini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Havada, karada, denizde ve masada… Türkiye emin ellerde" sözleriyle Türkiye'nin sahada ve diplomasi masasında güçlü konumuna işaret etti.
DÜNYA ANKARA'DA BULUŞTU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, zirveye ilişkin değerlendirmesinde, "Dünya Ankara'da buluştu, diplomasinin ağırlık merkezi Türkiye oldu" ifadelerini kullandı. Büyükgümüş, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin barışın ve diyaloğun güvenilir adresi olduğunu vurguladı.AK Parti'den Başkan Erdoğan paylaşımı: Küresel güvenliğin geleceğine yön veren lider
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise zirveye katılan liderlerin Türkiye'nin ev sahipliğinden övgüyle bahsettiğini belirterek, ❝Hepsi övgüyle bahsetti, tokalaşırken 'muhteşemdi' dediler. Hatta bazıları 'biz yeniçerilerinizi tanırız' dediler" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE 2026'DA ZİRVELER YILINA DAMGA VURUYOR
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından sosyal medyada gündem olan "Küresel Lider Erdoğan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine vurgu yaptı.
Bakan Memişoğlu paylaşımında,
"Küresel dengeleri şekillendiren liderlik, yarını inşa eden güçlü duruş! Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın vizyonuyla, Türkiye'nin uluslararası arenadaki sarsılmaz iradesi ve kararlı adımları tüm dünyada yankılanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar da "Dünyada yıldızı giderek yükselen bir Türkiye var" değerlendirmesinde bulunarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, 2026'da zirveler yılına damgasını vuruyor. NATO'da güçlü, diplomaside etkili, dünyada sözü dinlenen Türkiye!" ifadelerini kullandı.
CHP'li Tanju Özcan'ın rüşvet tezgahı
Başkan Erdoğan AB liderlerini çalışma yemeğinde kabul etti