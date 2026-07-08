Küresel Lider Erdoğan etiketi sosyal medyada gündem oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından sosyal medyada "Küresel Lider Erdoğan" e tiketi gündem oldu. Bakanlar ve AK Parti kurmayları, zirve sonrası yaptıkları paylaşımlarda Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin diplomasi, savunma sanayii ve barış diplomasisindeki etkin konumuna dikkat çekerek, Türkiye'nin bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçip küresel sistemde etkili bir güç hâline geldiğini vurguladı.

DURAN: TÜRKİYE NATO 3.0 VİZYONUNUN MERKEZİNDE

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk dış politikasının bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçerek küresel sistemin etkili güçlerinden biri hâline geldiğini belirtti.

Duran, Türkiye'nin kazandığı stratejik konum ve yüksek saygınlığın en somut yansımasının, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesi'nde görüldüğünü ifade etti.

Küresel güvenlik mimarisinin yeni parametrelerini belirleyecek "NATO 3.0" vizyonuna dikkat çeken Duran, Avrupa'nın savunmadaki ağırlığını artırmayı hedefleyen bu dönüşümün merkezinde Türkiye'nin bulunduğunu vurguladı. Duran, Türkiye'nin entelektüel ve askerî kapasitesiyle oyun kurucu bir rol üstlendiğini kaydetti.

Türkiye'nin bir yandan savunma sanayiinde güçlenirken diğer yandan Gazze ve Lübnan'da sükûnetin sağlanması için küresel vicdanın sesi olduğunu belirten Duran, Ankara'da somutlaşan bu iradenin Türkiye'nin küresel diplomasideki belirleyici konumunu ve adil bir dünya düzeni inşa etme kararlılığını bir kez daha tescillediğini ifade etti.

TÜRKİYE BARIŞ DİPLOMASİSİNİN ADRESİ OLDU

Başkan Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi için diplomasi ve diyalog çağrısını yineledi. Türkiye'nin tarafları yeniden bir araya getirmeye hazır olduğunu belirten Erdoğan, Gazze ve Lübnan'daki insani dramın sona ermesi için de uluslararası toplumun ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Zirve kapsamında liderlerle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin diplomasi merkezi olma vasfını güçlendirmeye devam ettiğini söyledi.