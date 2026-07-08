Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'dan Karadeniz güvenliği için ortak anlaşma
Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da Karadeniz'in güvenliğini güçlendirecek önemli bir adım attı. Üç ülkenin savunma bakanları, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun (MCM Black Sea) oluşturulmasına ilişkin mutabakat muhtırasının uygulanmasına yönelik anlaşmayı imzaladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ile Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede, üç ülke arasında savunma alanındaki iş birliğini güçlendiren önemli bir anlaşmaya imza atıldı.
KARADENİZ GÜVENLİĞİ İÇİN KRİTİK İMZA
Görüşmenin ardından, üç savunma bakanı tarafından "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" kapsamında hazırlanan anlaşma imzalandı.
NATO ZİRVESİNDE GÜVENLİK MESAJI
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında atılan bu adım, Karadeniz'in güvenliğine yönelik iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Üç ülke, ortak görev grubu aracılığıyla bölgedeki mayın karşı tedbirlerinde koordinasyonu artırmayı amaçlıyor.