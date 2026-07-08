Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'dan Karadeniz güvenliği için ortak anlaşma

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede, üç ülke arasında savunma alanındaki iş birliğini güçlendiren önemli bir anlaşmaya imza atıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ile Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler; Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ve Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

KARADENİZ GÜVENLİĞİ İÇİN KRİTİK İMZA

Görüşmenin ardından, üç savunma bakanı tarafından "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" kapsamında hazırlanan anlaşma imzalandı.



NATO ZİRVESİNDE GÜVENLİK MESAJI

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında atılan bu adım, Karadeniz'in güvenliğine yönelik iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Üç ülke, ortak görev grubu aracılığıyla bölgedeki mayın karşı tedbirlerinde koordinasyonu artırmayı amaçlıyor.



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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel