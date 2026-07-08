15 Temmuz direnişinin çelik omurgası: Gölbaşı Özel Harekat

15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını giyen hainlerin hedeflerinden biri Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı oldu. Bombalanan yerleşke ve etrafında 44 vatan evladı şehit düştü. EMNİYET MÜDÜRÜ MUSTAFA TECİMEN (51): Akademide öğrenci yetiştiriyordu, o gece göreve gitmek zorunda değildi ama koştu. Oğlu Ahmet, "Gitmeseydi daha çok üzülürdüm. Vatan için şehit oldu, Elhamdülillah" dedi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında çok sayıda polisin şehit olduğu Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) İŞTE O KAHRAMANLAR ŞUBE MÜDÜRÜ FİKRET METİN ÖZTÜRK (51): Doğu'daki kritik operasyonların kahramanlarındandı. Geçmişte müzakereci olarak 15 kişiyi intihardan vazgeçirmişti. BAŞKOMİSER ZEYNEP SAĞIR (38): Arkadaşlarına, "Elimde silahımla şehit olursam beni Cebeci Polis Şehitliği'ne defnedin" demişti.

Vasiyeti yerine getirildi. POLİS MEMURU DEMET SEZEN (31): 3 yaşındaki oğlunu meslektaşı olan eşine emanet edip evden çıkarken, "Sen gelme, çocuğun yanında kal" dedi. İkinci bombada şehit düştü. KOMİSER YARDIMCISI CENNET YİĞİT (23): 10 aylık polisti ve bir ay sonra nişanlanacaktı. Merkeze varıp mühimmat almak için koşarken misket bombasıyla şehit edildi. POLİS MEMURU BİROL YAVUZ (41): Cizre'de yaralanıp iyileştikten sonra yine göreve koşmuştu. Ailesine, "Ben şehit olursam ağlamayın, beni Erbaa'ya defnedin" diye vasiyet etmişti. Takvim Kaynak Tercihleri