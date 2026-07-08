Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşleri, Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temalı toplantıda, çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kaldığı riskler ile ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.
Programa Avrupa Birliği Komisyonu ile Lüksemburg, Karadağ, Slovenya, Estonya, Yunanistan, Danimarka, Almanya, Arnavutluk, Belçika, Çekya, Kanada, Polonya, Litvanya, Güney Kore, Romanya, Finlandiya, Ukrayna ve Fransa liderlerinin eşleri katıldı.
ÇOCUKLARIN DİJİTAL GÜVENLİĞİ MASADA
Karşılama programının ardından lider eşleri, "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temasıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.
Toplantıda, çocukların dijital ortamlarda maruz kaldığı risklere ilişkin farkındalığın artırılması, güvenli dijital ortamların oluşturulması ve ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.
PROGRAM ÖĞLE YEMEĞİYLE DEVAM EDECEK
Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan'ın, NATO liderlerinin eşleriyle Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek öğle yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.