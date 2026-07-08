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Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşleri, Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temalı toplantıda, çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kaldığı riskler ile ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

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Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.

Programa Avrupa Birliği Komisyonu ile Lüksemburg, Karadağ, Slovenya, Estonya, Yunanistan, Danimarka, Almanya, Arnavutluk, Belçika, Çekya, Kanada, Polonya, Litvanya, Güney Kore, Romanya, Finlandiya, Ukrayna ve Fransa liderlerinin eşleri katıldı.

Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv İHA ve AA'dan alınmıştır.)Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv İHA ve AA'dan alınmıştır.)

ÇOCUKLARIN DİJİTAL GÜVENLİĞİ MASADA

Karşılama programının ardından lider eşleri, "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temasıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda, çocukların dijital ortamlarda maruz kaldığı risklere ilişkin farkındalığın artırılması, güvenli dijital ortamların oluşturulması ve ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı-3

PROGRAM ÖĞLE YEMEĞİYLE DEVAM EDECEK

Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan'ın, NATO liderlerinin eşleriyle Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek öğle yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.

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Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı-5 Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı-6 Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı-7
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