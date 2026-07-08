Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 11 kentin iyileştirme çabaları devam ederken, bölge ekonomisinden de olumlu sinyaller geliyor. Yılın ilk yarısında (Ocak-Haziran dönemi) afet bölgesindeki 11 ilin toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,34 artarak 10 milyar dolar sınırını aştı. Geçtiğimiz yıl ilk 6 ayında 9 milyar 386 milyon dolar olan toplam dış satım, bu yılın aynı döneminde 10 milyar 74 milyon 953 bin 430 dolara ulaştı.

İHRACAT LİDERİ GAZİANTEP

Depremin yıkıma neden olduğu kentler arasında dış satım hacmiyle Gaziantep, 11 il arasında en fazla dış satım gerçekleştiren şehir olarak kayıtlara geçti. Gaziantep, ihracatını geçen yıla göre %3,9 artırarak 5 milyar 37 milyon dolarla liderliğini korudu. Bölgede ikinci sırayı %4 artış ve 1 milyar 808 milyon dolarla Hatay aldı. Üçüncü sırada ise %16,3'lük güçlü bir yükseliş ve 1 milyar 690 milyon dolarla Adana yer aldı.