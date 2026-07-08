Deprem bölgesindeki ihracat 6 ayda 10 milyar doları aştı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 şehrin iyileştirme çabaları devam ediyor. Yılın ilk yarısında afet bölgesindeki 11 ilin ihracatı geçtiğimiz yıla göre büyük artış gösterdi. Gaziantep dış satım hacmiyle ihracatta lider konumuna yükseldi. Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman ve Malatya ihracatta gerileyen şehirler oldu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 11 kentin iyileştirme çabaları devam ederken, bölge ekonomisinden de olumlu sinyaller geliyor. Yılın ilk yarısında (Ocak-Haziran dönemi) afet bölgesindeki 11 ilin toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,34 artarak 10 milyar dolar sınırını aştı. Geçtiğimiz yıl ilk 6 ayında 9 milyar 386 milyon dolar olan toplam dış satım, bu yılın aynı döneminde 10 milyar 74 milyon 953 bin 430 dolara ulaştı.
İHRACAT LİDERİ GAZİANTEP
Depremin yıkıma neden olduğu kentler arasında dış satım hacmiyle Gaziantep, 11 il arasında en fazla dış satım gerçekleştiren şehir olarak kayıtlara geçti. Gaziantep, ihracatını geçen yıla göre %3,9 artırarak 5 milyar 37 milyon dolarla liderliğini korudu. Bölgede ikinci sırayı %4 artış ve 1 milyar 808 milyon dolarla Hatay aldı. Üçüncü sırada ise %16,3'lük güçlü bir yükseliş ve 1 milyar 690 milyon dolarla Adana yer aldı.
İHRACATINI EN ÇOK ARTIRAN ŞEHİR: ELAZIĞ
Yılın ilk yarısında ihracat oranını en çok artıran şehir Elazığ oldu. İnşa ve ihya çalışmalarının sürdüğü kentte dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 321,1 gibi rekor bir oranda artarak 249 milyon 515 bin dolara ulaştı. İhracatında artış yakalayan diğer illerin performansı ise şöyle:
Osmaniye: %66,5 artışla 120,5 milyon dolar
Kilis: %13 artışla 69,1 milyon dolar
Şanlıurfa: %10 artışla 181,9 milyon dolar
KAHRAMANMARAŞ, ADIYAMAN, MALATYA VE DİYARBAKIR GERİLEDİ
Bölgedeki genel toparlanmalara rağmen, depremden ciddi şekilde etkilenen 4 ilin ihracat rakamlarında düşüş yaşandı. En çok düşüş %23,1 ile Diyarbakır'da görülürken; Kahramanmaraş %2, Adıyaman %7,3 ve Malatya %13,8 oranında gerileme kaydetti.
11 İLİN OCAK VE HAZİRAN DÖNEMİ İHRACAT RAKAMLARI VE DEĞİŞİM TABLOSU
Depremden etkilenen illerin 2025 ve 2024 yılları ilk 6 aylık dış satım rakamları (bin dolar bazında) ve değişim oranları şu şekilde: