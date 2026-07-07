Özgür Özel’in korumasından gazetecilere peş peşe fiziki müdahale
Özgür Özel’in Eskişehir programında aynı koruma görevlisinin gazetecilere iki ayrı noktada müdahale etmesi tepki çekti. Grup toplantısında İstiklal Marşı’nı görüntüleyen basın mensuplarının sahneden inmesini engelleyen ve bir gazeteciye “Sen kimsin?” diye bağırarak fiziki müdahalede bulunan koruma, Hamamyolu’ndaki esnaf ziyaretinde de gazetecilerin görüntü almasına engel oldu.
CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in Eskişehir programlarında basın mensupları peş peşe fiziki müdahaleyle karşılaştı.
Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen grup toplantısında, resmi protokol akışı sırasında gazeteciler ile koruma ekibi arasında gerginlik yaşandı.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneden inmeye çalışan basın mensuplarının engellenmesi tepki çekti.
Bu sırada Özel'in koruma ekibinde yer alan bir görevlinin, bir basın mensubuna fiziksel müdahalede bulunması salonda gerginliğe neden oldu.
AYNI KORUMA HAMAMYOLU'NDA DA GAZETECİLERİ ENGELLEDİ
Grup toplantısındaki gerginliğin ardından Özgür Özel, programına Hamamyolu Caddesi'nde devam etti. Vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Özel'i takip eden basın mensupları, burada da aynı koruma görevlisinin sert müdahalesiyle karşılaştı.
Görüntü almaya çalışan gazetecilerin itilerek engellenmesi, alandaki diğer basın mensupları ve vatandaşların tepkisini çekti. Eskişehirli gazetecilerin aynı gün içinde, aynı görevli tarafından iki kez hedef alınması dikkat çekti.
"KAVGA OLMADI" SÖZLERİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Özgür Özel'in programdaki konuşmasında kullandığı ifadeler ise yaşanan müdahalelerin ardından dikkat çekti.
Özel, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, "Bizim 19 Mart'tan beri 116 tane mitingi yaptık. Bizim mitinglerin ortak özelliği şu. Bir kişinin cüzdanı çalınmadı, 2 kişi birbiri ile kavga etmedi, biz böyle güzel insanlarla birlikteyiz" dedi.
Ancak aynı gün içinde basın mensuplarına yönelik üst üste yaşanan fiziki müdahaleler, Özel'in bu sözleriyle çelişen görüntüler olarak kayda geçti.
GAZETECİLERİN GÖREV YAPMASI ENGELLENDİ
Basın mensuplarının kamusal bir programı takip ederken engellenmesi, sahadaki çalışma koşullarını bir kez daha gündeme taşıdı. Gazetecilerin görüntü alma ve kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirdiği sırada fiziki müdahaleye maruz kalması tepki topladı.