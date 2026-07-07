Özgür Özel’in korumasından gazetecilere peş peşe fiziki müdahale

Bu sırada Özel'in koruma ekibinde yer alan bir görevlinin, bir basın mensubuna fiziksel müdahalede bulunması salonda gerginliğe neden oldu.

Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen grup toplantısında, resmi protokol akışı sırasında gazeteciler ile koruma ekibi arasında gerginlik yaşandı.

Eskişehir’de Özgür Özel programında koruma gerilimi Basın mensupları iki ayrı noktada engellendi (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

AYNI KORUMA HAMAMYOLU'NDA DA GAZETECİLERİ ENGELLEDİ

Grup toplantısındaki gerginliğin ardından Özgür Özel, programına Hamamyolu Caddesi'nde devam etti. Vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Özel'i takip eden basın mensupları, burada da aynı koruma görevlisinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Görüntü almaya çalışan gazetecilerin itilerek engellenmesi, alandaki diğer basın mensupları ve vatandaşların tepkisini çekti. Eskişehirli gazetecilerin aynı gün içinde, aynı görevli tarafından iki kez hedef alınması dikkat çekti.