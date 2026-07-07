NATO Zirvesi uçuş rehberi: THY bilet değişikliği ve iade hakkı nasıl kullanılır?

Türk Hava Yolları (THY), 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek 36. NATO Zirvesi nedeniyle uçuşlarda yaşanabilecek aksaklıklardan ötürü Ankara kalkışlı ve varışlı uçuşlarda yolcuların rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı.

THY'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 29 Haziran ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 6-9 Temmuz (dahil) tarihleri arasındaki Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlara kayıtlı yolculara seyahat planlarında esneklik sağlanması amacıyla çeşitli haklar tanımlandığı ifade edildi.

BİLET GEÇERLİLİK SÜRESİ 23 TEMMUZ'A KADAR OLACAK



Duyuruda, 16 Temmuz tarihine kadar işlem yaptırılması kaydıyla rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz olarak yapılacağı belirtilirken, bilet iade taleplerinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Öte yandan, herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın bilet geçerlilik süresinin 23 Temmuz tarihine kadar uzatılabileceği belirtildi.