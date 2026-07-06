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NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’yi anlatan sergiler Ankara’da 3 noktada ziyaretçilere açıldı

Başkanlığımız tarafından NATO Zirvesi kapsamında hazırlanan "Türkiye'nin Değerleri" ve "Rakamlarla Türkiye Markasının Portresi" sergileri, Türkiye'nin kültürel mirasını, uluslararası başarılarını ve stratejik kapasitesini yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturdu.

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NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’yi anlatan sergiler Ankara’da 3 noktada ziyaretçilere açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında hazırlanan sergiler, Türkiye'nin uluslararası kamuoyuna çok boyutlu şekilde tanıtılması amacıyla başkentin farklı noktalarında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

NATO Zirvesi Türkiye sergisi 3 noktada ziyarete açıldı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)NATO Zirvesi Türkiye sergisi 3 noktada ziyarete açıldı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Yerli ve yabancı devlet temsilcileri, diplomatik misyonlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve basın mensuplarının yoğun olarak bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen sergiler aracılığıyla Türkiye'nin kültürel mirası, uluslararası başarıları, ekonomik ve teknolojik gelişimi ile küresel ölçekte yürüttüğü diplomatik ve insani faaliyetler kapsamlı bir içerikle tanıtılıyor.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’yi anlatan sergiler Ankara’da 3 noktada ziyaretçilere açıldı-3

ÜÇ FARKLI NOKTADA ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU

NATO Zirvesi süresince Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sergi Salonu, Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali ve Armada Alışveriş ve İş Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşan sergiler, Türkiye'nin yumuşak güç unsurlarını öne çıkaran kültürel diplomasi çalışmalarına katkı sunmayı ve uluslararası ziyaretçilere ülkemizi bütüncül bir perspektifle anlatmayı hedefliyor.

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’yi anlatan sergiler Ankara’da 3 noktada ziyaretçilere açıldı-4

Sergiler aracılığıyla Türkiye'nin kültürel zenginliği, uluslararası başarıları ve stratejik vizyonu farklı hedef kitlelere aktarılırken, ülkemizin marka değerinin güçlendirilmesine, olumlu ülke algısının pekiştirilmesine ve kamu diplomasisi faaliyetlerine katkı sunulması hedefleniyor.

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NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’yi anlatan sergiler Ankara’da 3 noktada ziyaretçilere açıldı-6 NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’yi anlatan sergiler Ankara’da 3 noktada ziyaretçilere açıldı-7 NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’yi anlatan sergiler Ankara’da 3 noktada ziyaretçilere açıldı-8
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