NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’yi anlatan sergiler Ankara’da 3 noktada ziyaretçilere açıldı

NATO Zirvesi Türkiye sergisi 3 noktada ziyarete açıldı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Yerli ve yabancı devlet temsilcileri, diplomatik misyonlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve basın mensuplarının yoğun olarak bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen sergiler aracılığıyla Türkiye'nin kültürel mirası, uluslararası başarıları, ekonomik ve teknolojik gelişimi ile küresel ölçekte yürüttüğü diplomatik ve insani faaliyetler kapsamlı bir içerikle tanıtılıyor.