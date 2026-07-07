Barış Kartalı NATO Zirvesi için nöbette! 60 saat kesintisiz görev

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu HİK uçakları, NATO Zirvesi süresince hava güvenliğinin sağlanmasında kritik görev üstlenecek. 360 derece tarama yapabilen ve 400 kilometreye kadar hedef tespit edebilen uçaklar, elde ettikleri verileri eş zamanlı olarak harekat merkezlerine, savaş uçaklarına ve deniz unsurlarına aktarabiliyor.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin güvenliği için Türk Hava Kuvvetleri'ne ait HİK uçakları görev yapacak. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



TANIMLANAMAYAN UÇAKLARI ÖNCEDEN TESPİT EDECEĞİZ



HİK Uçağı Görev Ekibi Komutanı Binbaşı Fatih Kulak, uçağın E-7T olarak da tanımlandığını ve NATO Zirvesi kapsamında Türk hava sahasının gözetleneceğini belirterek, "Türk hava sahasına yaklaşacak herhangi bir tanımlanmamış uçağın önceden ihbarını yapacak ve teşhis edilmesine katkı sağlayacağız." dedi. Kulak, ilk görevin Karadeniz bölgesinde icra edileceğini, bölgeden gelebilecek olası tehditlerin sürekli takip edilerek ilgili merkezlere bildirileceğini ifade etti. HİK Uçağı Görev Ekibi Komutanı Binbaşı Fatih Kulak, uçağın E-7T olarak da tanımlandığını ve NATO Zirvesi kapsamında Türk hava sahasının gözetleneceğini belirterek, "." dedi. Kulak, ilk görevin Karadeniz bölgesinde icra edileceğini, bölgeden gelebilecek olası tehditlerin sürekli takip edilerek ilgili merkezlere bildirileceğini ifade etti. Takvim Kaynak Tercihleri