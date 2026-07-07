Barış Kartalı NATO Zirvesi için nöbette! 60 saat kesintisiz görev
Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin güvenliği için toplam 60 saat boyunca 11 sortiyle kesintisiz görev yapacak. Görev kapsamında Türk hava sahası 24 saat esasına göre gözetlenecek, tanımlanamayan hava unsurları anlık olarak tespit edilerek ilgili birimlere bildirilecek.
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Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu HİK uçakları, NATO Zirvesi süresince hava güvenliğinin sağlanmasında kritik görev üstlenecek. 360 derece tarama yapabilen ve 400 kilometreye kadar hedef tespit edebilen uçaklar, elde ettikleri verileri eş zamanlı olarak harekat merkezlerine, savaş uçaklarına ve deniz unsurlarına aktarabiliyor.
TANIMLANAMAYAN UÇAKLARI ÖNCEDEN TESPİT EDECEĞİZ
HİK Uçağı Görev Ekibi Komutanı Binbaşı Fatih Kulak, uçağın E-7T olarak da tanımlandığını ve NATO Zirvesi kapsamında Türk hava sahasının gözetleneceğini belirterek, "Türk hava sahasına yaklaşacak herhangi bir tanımlanmamış uçağın önceden ihbarını yapacak ve teşhis edilmesine katkı sağlayacağız." dedi. Kulak, ilk görevin Karadeniz bölgesinde icra edileceğini, bölgeden gelebilecek olası tehditlerin sürekli takip edilerek ilgili merkezlere bildirileceğini ifade etti.
11 SORTİ 60 SAAT KESİNTİSİZ UÇUŞ
Zirve boyunca yoğun bir görev temposu yürüteceklerini belirten Binbaşı Kulak, 11 sortiyle toplam 60 saat kesintisiz uçuş gerçekleştirileceğini söyledi. Kulak, 15 kişilik mürettebatla yaklaşık 8,5 saatlik ilk uçuşun planlandığını belirterek, görev süresinin uzatılması ihtimaline karşı tüm personelin hazır beklediğini vurguladı.
Binbaşı Kulak şu ifadeleri kullandı: "Kesintisiz olarak 60 saat, 11 sortilik bir görev icra edeceğiz. Tamamı kesintisiz olacak ve HİK uçağımızın gözetlemesiyle icra edilecek. Bu kapsamda da kesintisiz olarak görevin icra edilmesi yoğun bir tempoyu içeriyor. Personelimiz de buna hazır bir şekilde diğer sortileri beklemede olacak. Bugün 15 kişilik mürettebatla uçuşa gidiyoruz. Yaklaşık 8 buçuk saatlik uçuş öngörüyoruz. Bizler görevimizin uzatılma ihtimaline karşı her zaman hazırlıklıyız."
HEM HAVAYI HEM DENİZİ İZLİYOR
Aktif ve pasif sensörlerle donatılan HİK uçaklarının yalnızca hava hedeflerini değil, deniz üzerindeki unsurları da tespit ve teşhis edebildiğini belirten Kulak, Türkiye'ye gelen lider ve heyetlerin uçuşlarının da takip edildiğini söyledi.
NATO GÖREVLERİNDE AKTİF ROL
Binbaşı Kulak, Barış Kartalı olarak bilinen HİK uçaklarının terörle mücadele operasyonlarından uluslararası tatbikatlara, NATO'nun Avrupa hava sahasındaki gözetleme görevlerinden Doğu Akdeniz ve Baltık Denizi'ndeki müşterek faaliyetlere kadar geniş bir görev yelpazesinde kullanıldığını ifade etti. Kulak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplinini ve operasyonel kabiliyetini uluslararası görevlerde başarıyla sergilediğini belirterek, HİK uçaklarının NATO'nun ortak güvenlik görevlerine önemli katkılar sunduğunu söyledi.
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel