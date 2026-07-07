İstanbul’da narkotik operasyonu: 3 ilçede tonlarca zehir malzemesi ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ilçede gerçekleştirdiği operasyonlarda, 116 kilo 390 gram metamfetamin ile 34 kilo 800,5 gram skunk ele geçirildi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda biri çocuk 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul’da düzenlenen operasyonda 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’da narkotik polisinin Şişli, Esenler ve Esenyurt ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda toplam 151 kilo 190,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır) ADRESLERDE ZEHİR DEPOLARI Narkotik ekiplerinin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 6-7 Temmuz 2026 tarihlerinde belirlenen 4 adres ve 1 araca yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Şişli, Esenler ve Esenyurt'taki aramalarda, uyuşturucu maddelerin yanı sıra 249 sentetik ecza hapı, 10 gram afyon sakızı, 39 kilo 700 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Takvim Kaynak Tercihleri