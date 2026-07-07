NATO zirvesinde güç birliği! Türkiye ve Bulgaristan doğal gaz protokolü imzaladı
NATO zirvesindeki temaslar enerji diplomasisinde somut bir adıma dönüştü. BOTAŞ ve Bulgargaz arasında doğal gaz ortaklığının derinleştirilmesini öngören anlaşma sağlandı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yeni enerji anlaşmalarına da öncü oluyor.
Zirve kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de bulunan Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve mevkidaşı Iva Petrova ile görüştü.
BOTAŞ VE BULGARGAZ ARASINDA PROTOKOL
Söz konusu görüşmede iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alınırken, BOTAŞ ve Bulgargaz arasındaki birliğin geliştirilmesi kapsamında bir protokol imzalandı.
"HEM ÜLKE HEM DE BÖLGE ENERJİSİNE KATKI SUNACAK"
Bakan Bayraktar yaşanan gelişme hakkında şu ifadeleri aktardı;
Hem ülkemiz hem de bölgemizin enerji istikrarına önemli katkılar sunacak. Bu protokolle iki şirket arasındaki mevcut anlaşmanın şartlarının güncellenmesine ilişkin müzakere sürecinin devamı konusunda mutabakata varıldı. İki ülke arsındaki doğal gaz iletim kapasitelerinin geliştirilmesi ve daha etkin kullanılması yönündeki ortak irademizi de teyit etmiş olduk.