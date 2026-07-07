NATO zirvesinde güç birliği! Türkiye ve Bulgaristan doğal gaz protokolü imzaladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yeni enerji anlaşmalarına da öncü oluyor.

Zirve kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de bulunan Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve mevkidaşı Iva Petrova ile görüştü. Takvim Kaynak Tercihleri

BOTAŞ VE BULGARGAZ ARASINDA PROTOKOL

Söz konusu görüşmede iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alınırken, BOTAŞ ve Bulgargaz arasındaki birliğin geliştirilmesi kapsamında bir protokol imzalandı.

Türkiye ve Bulgaristan protokol imzaladı (Fotoğraf Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

"HEM ÜLKE HEM DE BÖLGE ENERJİSİNE KATKI SUNACAK"

Bakan Bayraktar yaşanan gelişme hakkında şu ifadeleri aktardı;

Hem ülkemiz hem de bölgemizin enerji istikrarına önemli katkılar sunacak. Bu protokolle iki şirket arasındaki mevcut anlaşmanın şartlarının güncellenmesine ilişkin müzakere sürecinin devamı konusunda mutabakata varıldı. İki ülke arsındaki doğal gaz iletim kapasitelerinin geliştirilmesi ve daha etkin kullanılması yönündeki ortak irademizi de teyit etmiş olduk.

NATO zirvesinde güç birliği!