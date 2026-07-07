CHP'li Bolu Belediyesi rüşvet davasında ikinci gün: "Son kararı Tanju Özcan verdi" iddiası

CHP'li Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, İHA ve DHA'dan alınmıştır.)

MARKETLER OLAYI MASAYA YATIRILDI

Davanın ilk gününde, zincir marketlerin BOLSEV Vakfı'na bağış yapmaya veya reklam vermeye zorlandığı iddiaları dosyanın merkezindeki "marketler olayı" kapsamında ele alındı.

Görevden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV yöneticisi Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal ile dönemin Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz başta olmak üzere sanıkların olay bazlı savunmaları dinlendi.

Sanıklar, zincir marketlere baskı yapıldığı iddialarını reddederken, denetimlerin mevzuata uygun yürütüldüğünü savundu.

Davanın ikinci gününde, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve diğer sanıklar, ʺicbar suretiyle irtikapʺ ve ʺnitelikli dolandırıcılıkʺ suçlamalarına karşı savunma yaptı.



Tutuklu sanık Ali Sarıyıldız, vakfın kurulmasının ardından market temsilcilerinin reklam çalışmaları için kendisiyle irtibata geçtiğini belirterek, "BİM yetkilileri bu işlem için bana 12 bin 500 lira fiyat aldığını söyledi. Reklam görsellerini istedik, yayınladık ve faturalarını kestik. Her ay ödemeleri yapıldı." dedi.

Sarıyıldız, A101 ile görüşme yapıldığını ancak anlaşma sağlanamadığını, ŞOK'un ise reklam vermek istemediğini söyleyerek, belediyede market temsilcileriyle yapılan toplantıyı sonradan öğrendiğini kaydetti.

Sözleşmelerin imzalanıp imzalanmadığını Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın takip ettiğini dile getiren Sarıyıldız, "Bazı marketler reklam sözleşmesi yapmak istemeyerek vakfa bağış yaptılar." ifadesini kullandı.



"SON KARARI TANJU ÖZCAN VERDİ" İDDİASI

Tutuklu sanık Tanju Özcan da Sarıyıldız'a, reklam sürecinde neden sürekli kendisinin yönlendirme yaptığını söylediğini, market temsilcileriyle pazarlık yapılıp yapılmadığını, toplantıya katılanların yetkili olup olmadığını ve verilen reklam hizmetinin gerçek olup olmadığını sordu.

Bunun üzerine Sarıyıldız, vakfın yönetim kurulunda muhasip üye olması nedeniyle reklam verenlerin kendisiyle görüştüğünü belirtti. Sarıyıldız, market temsilcilerinin reklam konusunda pazarlık yaptığını ancak son kararı Tanju Özcan'ın verdiğini öne sürdü. Tutuklu sanık Süleyman Can ise marketlere yönelik denetimlerin zabıta ve ilgili birimler tarafından mevzuat kapsamında yürütüldüğünü, denetimlerde herhangi baskı ya da yönlendirme olmadığını iddia etti.