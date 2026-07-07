CHP'li Bolu Belediyesi rüşvet davasında ikinci gün: "Son kararı Tanju Özcan verdi" iddiası
Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın, "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yargılandığı davanın ikinci gün duruşması Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. İlk gün sanık savunmalarının alınmasının ardından ikinci gün oturumunda yargılama kaldığı yerden devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan 178 sayfalık iddianame doğrultusunda açılan davanın ikinci gününde sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde Bolu Sosyal Bilimler Lisesi yerleşkesinde oluşturulan duruşma salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri spor salonunun girişlerinde kontrol noktaları oluştururken, duruşmayı takip edecek kişiler detaylı güvenlik aramasından geçirildi.
MARKETLER OLAYI MASAYA YATIRILDI
Davanın ilk gününde, zincir marketlerin BOLSEV Vakfı'na bağış yapmaya veya reklam vermeye zorlandığı iddiaları dosyanın merkezindeki "marketler olayı" kapsamında ele alındı.
Görevden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV yöneticisi Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal ile dönemin Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz başta olmak üzere sanıkların olay bazlı savunmaları dinlendi.
Sanıklar, zincir marketlere baskı yapıldığı iddialarını reddederken, denetimlerin mevzuata uygun yürütüldüğünü savundu.
Tutuklu sanık Ali Sarıyıldız, vakfın kurulmasının ardından market temsilcilerinin reklam çalışmaları için kendisiyle irtibata geçtiğini belirterek, "BİM yetkilileri bu işlem için bana 12 bin 500 lira fiyat aldığını söyledi. Reklam görsellerini istedik, yayınladık ve faturalarını kestik. Her ay ödemeleri yapıldı." dedi.
Sarıyıldız, A101 ile görüşme yapıldığını ancak anlaşma sağlanamadığını, ŞOK'un ise reklam vermek istemediğini söyleyerek, belediyede market temsilcileriyle yapılan toplantıyı sonradan öğrendiğini kaydetti.
Sözleşmelerin imzalanıp imzalanmadığını Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın takip ettiğini dile getiren Sarıyıldız, "Bazı marketler reklam sözleşmesi yapmak istemeyerek vakfa bağış yaptılar." ifadesini kullandı.
"SON KARARI TANJU ÖZCAN VERDİ" İDDİASI
Tutuklu sanık Tanju Özcan da Sarıyıldız'a, reklam sürecinde neden sürekli kendisinin yönlendirme yaptığını söylediğini, market temsilcileriyle pazarlık yapılıp yapılmadığını, toplantıya katılanların yetkili olup olmadığını ve verilen reklam hizmetinin gerçek olup olmadığını sordu.
Bunun üzerine Sarıyıldız, vakfın yönetim kurulunda muhasip üye olması nedeniyle reklam verenlerin kendisiyle görüştüğünü belirtti. Sarıyıldız, market temsilcilerinin reklam konusunda pazarlık yaptığını ancak son kararı Tanju Özcan'ın verdiğini öne sürdü. Tutuklu sanık Süleyman Can ise marketlere yönelik denetimlerin zabıta ve ilgili birimler tarafından mevzuat kapsamında yürütüldüğünü, denetimlerde herhangi baskı ya da yönlendirme olmadığını iddia etti.
Can, market temsilcileriyle yapılan toplantıdan önceden haberi olmadığını iddia ederek, "Toplantıda cezalara ilişkin bilgilendirme yapıldı. Reklam konusunun konuşulduğunu duymadım. Burada neden ceza kesildiği ve işlem yapıldığı konularında bilgi verdik." ifadelerini kullandı.
"Reklam sözleşmesi yapmazsanız denetimler artacak." şeklinde söylemde bulunmadığını savunan Can, reklam sözleşmesi imzalayanlar ile imzalamayanlar arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin de bilgisi olmadığını öne sürdü.
Tutuksuz sanık, dönemin zabıta müdürü H.Y. de savunmasında, marketlere yönelik denetimlerin şikayetler üzerine ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.
İlk aşamada işletmelere eksiklerini gidermeleri için süre tanındığından bahseden H.Y, "Şikayetlerle ilgili genel denetim yaptık. Bazılarına 15 günlük süre verdik. Bütün eksikliklerle ilgili tespit yapıp süreleri verdik. Sürenin ardından bazı marketler ruhsat işlemleri için belediyeye başvurdu. BİM, Nuhmar, Avantaj Market bunların içinde. ŞOK ve A101 bunların içinde yoktu." ifadelerini kullandı.
Denetimlerde herhangi usulsüzlük bulunmadığını savunan H.Y. ikinci kez denetime çıkılmamasının nedeninin, marketlerin, belediyeye eksikliklerini giderdiklerine dair başvurması olduğunu belirtti.
H.Y. denetimlerden önce sözlü uyarılarda bulunulduğunu, eksikliklerin giderilmemesi üzerine ise tüm yerel ve ulusal marketleri kapsayan genel denetim gerçekleştirildiğini anlatarak, "Başkanlarımdan BolSev ve ona toplanan yardımla ilgili talimat almadım. Yapıldığı iddia edilen hiçbir toplantıya katılmadım. Sadece Zabıta Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yaptım. Marketlere yönelik denetimler yasal görev kapsamında. Marketlere denetim yapmadık demiyoruz. Yaptık." beyanında bulundu.
CHP'Lİ ÖZCAN HAKKINDA 263 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İddianamede, Tanju Özcan'ın 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçunu işlediği iddia edildi.
Savcılık, Özcan'ın 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında 27 yıl 6 aydan 64 yıla, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ise 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.
6 SANIK TUTUKLU YARGILANIYOR
Dosya kapsamında Tanju Özcan, Süleyman Can, Ali Sarıyıldız, Mustafa Altındal, Naim Ayhan ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal tutuklu olarak yargılanıyor.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir ise daha önce mahkeme kararıyla tahliye edilmişti.
YARGILAMA DEVAM EDİYOR
İlk gün sanıkların olay bazlı savunmalarını alan mahkeme heyeti, davanın ikinci gününde dosyadaki diğer savunma ve talepleri değerlendirmeyi sürdürüyor. Yargılamanın ilerleyen oturumlarında mahkemenin ara kararlarını açıklaması bekleniyor.