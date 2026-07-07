Haydarlı Belediye Başkanı Çetinkaya’ya bıçaklı saldırı! Oğlu yaralandı

Saldırganı engellemeye çalışan Belediye Başkanı Çetinkaya'nın oğlu Yusuf Çetinkaya , yaşanan arbede sırasında yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Yusuf Çetinkaya hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Haydarlı Belediye Başkanı Süleyman Çetinkaya evine girmek üzereyken henüz kimliği açıklanmayan şüphelinin bıçaklı saldırısına maruz kaldı.

Başkan Çetinkaya olaydan yara almadan kurtulurken, arbede esnasında oğlu Yusuf Çetinkaya yaralandı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Saldırının ardından AK Parti İl Başkanlığı yazılı açıklama yaparak kanlı saldırıyı kınadı.

Milletin oylarıyla göreve gelmiş belediye başkanına yönelik gerçekleştirilen alçak saldırının kabul edilemez olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şiddeti, tehdidi ve saldırıyı hiçbir zaman meşru gören bir anlayışın yanında olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Yaşanan olayda Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Çetinkaya'nın sağlık durumunun iyi olması en büyük tesellimizdir. Arbede sırasında yaralanan oğlu Yusuf Çetinkaya'ya ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Açıklamada, kamu görevini yerine getiren seçilmiş yöneticilere yönelik bu tür eylemlerin sadece şahıslara değil, milletin iradesine ve demokratik hayata yönelmiş saldırılar olduğu aktarıldı.

Hiç kimsenin hukukun üzerinde olmadığı belirtilen açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılarak sorumluların adalet önünde gereken cezayı alacağına olan inancın tam olduğu kaydedildi.

İl Başkanlığı açıklamasında, birlik ve beraberliği hedef alan, toplumsal huzuru bozmaya yönelik her türlü şiddet eyleminin karşısında olunduğu yinelenerek, "Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Çetinkaya ve kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Takvim Kaynak Tercihleri

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel