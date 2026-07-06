Tunceli Müzesi Avrupa’nın en saygın müzecilik ödüllerinden DASA’ya aday gösterildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesi'nin Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildiğini duyurdu. Daha önce Avrupa Yılın Müzesi ve Luigi Micheletti Ödülü'nde finale kalan Tunceli Müzesi, bu kez de Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından verilecek olan büyük ödül için aday gösterildi.

BAKAN ERSOY: "ÜLKEMİZİ ULUSLARARASI PLATFORMDA TEMSİL EDECEK" Takvim Kaynak Tercihleri

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesi'nin uluslararası alanda elde ettiği bu başarıyı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Eski bir askeri kışlanın titiz bir restorasyon süreciyle Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden birine dönüştürüldüğünü vurgulayarak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tunceli Müzemiz, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri olan 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildi. Askeri bir kışlayı restore ederek Türkiye'nin önemli kent ve arkeoloji müzelerinden biri haline getirdiğimiz Tunceli Müzemiz, Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından eğitim, öğrenme olanakları ve ziyaretçi deneyimi kriterleri esas alınarak verilen 'Öğrenme Fırsatlarında Avrupa'nın En İyi Müzesi' ödülü için ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek."

Tunceli Müzesi 2026 DASA ödülü için yarışacak!

Tunceli Müzesi Avrupa Sahnesine Aday (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Müzenin başarı grafiğinin tesadüf olmadığını belirten Bakan Ersoy, "Akademi jürisinin ilk değerlendirme aşamasını başarıyla geçerek '2026 DASA Ödülüne Aday Müze' unvanını kazanan müzemiz, daha önce 2022 yılında Avrupa Yılın Müzesi (EMYA) ve 2023 yılında da Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen Luigi Micheletti Ödülü'nde finale kalmıştı. Bu kıymetli başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı ve Bakanlığımızın müzecilik vizyonunu yaşatan herkesi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

AVRUPA SAHNESİNDE ÜÇÜNCÜ BÜYÜK BAŞARI

Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından verilen DASA Ödülü; müzelerin eğitim faaliyetlerini, yenilikçi öğrenme olanaklarını ve ziyaretçilerine sunduğu interaktif deneyimi esas alan oldukça katı değerlendirme kriterlerine sahip. Akademi jürisinin ilk elemesini büyük bir başarıyla tamamlayan Tunceli Müzesi, aldığı bu adaylıkla uluslararası müzecilik platformlarındaki kalitesini tescillemiş oldu. 2022'de EMYA ve 2023'te Luigi Micheletti ödüllerindeki finalistliğinin ardından gelen bu üçüncü adaylık, müzenin Avrupa'daki bilinirliğini zirveye taşıdı.

Tunceli Müzesi ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek.

BÜYÜK SONUÇ EYLÜL AYINDA İSPANYA'DA AÇIKLANACAK

Tunceli Müzesi'nin de yarışacağı 2026 DASA Ödülü'nün kazananı, sonbaharda düzenlenecek görkemli bir törenle belli olacak. Ödülün sahibi, 24-26 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Alicante kentinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Müze Akademisi yıllık toplantısı kapsamında tüm dünyaya duyurulacak.

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