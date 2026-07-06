Karaman Akçaşehir Belediye Başkanı Yeşildaş CHP’den istifa etti

Meclis ve yerel yönetimlerde kan kaybeden CHP'de istifa halkasına bir yenisi daha eklendi.

Karaman'ın Akçaşehir beldesinde 31 Mart seçimleriyle göreve gelen Belediye Başkanı Soner Yeşildaş, siyasi polemiklerden uzaklaşıp beldeye daha fazla yatırım kazandırmak amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yoluna bağımsız devam etme kararı aldı. Takvim Kaynak Tercihleri

YATIRIM VE KOORDİNASYON VURGUSU

Yeşildaş, yazılı açıklamasında istifa kararının arkasında herhangi kırgınlık bulunmadığını, temel amacın kamu kurumlarıyla güçlü koordinasyon kurmak olduğunu bildirdi.

Doğalgaz ile altyapı gibi kritik projelere hız vermeyi planlayan Yeşildaş, devletin bütün kademeleriyle uyum içinde çalışarak kasabanın beklentilerini karşılamayı hedeflediğini aktardı.

Kararının kişisel hesaba dayanmadığını vurgulayan Yeşildaş, tamamen vatandaşların beklentilerini önceliklendiren adım attığını kaydetti.

Süreç boyunca devletin tüm organlarıyla, farklı siyasi partilerden belediyelerle karşılıklı saygı temelinde işbirliği yapmaya devam edeceğini aktaran Yeşildaş, altyapı çalışmaları, sosyal alanların oluşturulması, doğalgazın beldeye ulaştırılması, esnaf ile üreticilerin desteklenmesi gibi hedeflere odaklanacağını paylaştı.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel