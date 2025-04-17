CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden suya yüzde 15 zam!

İzmir'de İZSU Genel Müdürlüğü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda su ve atık su tarifelerinde artışa gidildi. Zam kararı genel kurulda oy çokluğu ile kabul edildi.
İzmir'de İZSU Genel Müdürlüğü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda su ve atık su tarifelerinde artışa gidildi. Zam kararı genel kurulda oy çokluğu ile kabul edildi.
CUMHUR İTTİFAKI KARŞI OY KULLANDI
AK Parti'li ve MHP'li meclis üyeleri karşı oy kullandı. Haziran 2024'te yüzde 45, Ocak 2025'te ise yüzde 30 olmak üzere 2 kez zam yapılan kentte yeni düzenlemeyle 10 metreküpe kadar olan su tüketimini kapsayan 2'nci kademeye yüzde 15 oranında bir zam daha yapıldı.
İZSU, mayıs ayından itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre bu kademede yer alan abonelerin kullanım miktarına göre zamdan en fazla yüzde 11 oranında etkileneceğini belirtti.
CHP'NİN ZAM BAHANESİ
Bu tarifeye giren abonelerin oranının ise İzmir'deki toplam abonelerin yüzde 49'unu oluşturduğu ifade edildi. Zam kararında, başta elektrik olmak üzere artan girdi maliyetlerinin etkili olduğu dile getirildi.
Ayrıca yeni tarifeye göre 11-20 metreküp arası kullanımı kapsayan 3'üncü kademeye kullanım oranına göre yüzde 25, en üst gruptaki 21 metreküp ve üzerindeki tüketimlerin dahil olduğu 4'üncü kademeye ise yine kullanım oranına göre yüzde 35'lik artış yapıldı.
Yeni tarifelerin uygulanmasıyla iş yerlerindeki oranların da değişeceği bildirildi. Buna göre 0-4 metreküp su tüketimi olan küçük esnafın su tarifelerinde bir artışa gidilmeyeceği, bu grubun İzmir'deki iş yeri abonelerinin yüzde 54'ünü kapsadığı ve iş yerlerindeki diğer kademelerin artış oranlarının da konut aboneleriyle aynı olacağı ifade edildi.