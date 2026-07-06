Emine Erdoğan NATO Zirvesi'nde lider eşlerini Ankara'da ağırlayacak
Ankara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile iki gün boyunca dünyanın diplomasi merkezi olacak. Liderlerin kritik temaslarına ev sahipliği yapacak zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının eşleri de özel programlarda buluşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Temmuz'da 20'den fazla lider eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temalı toplantıda çocukların dijital dünyada karşılaştığı riskler ele alınırken, lider eşlerine Türk mutfağı ile geleneksel el sanatları da tanıtılacak.
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanan Ankara, kritik diplomasi trafiğine ev sahipliği yapacak. Zirve kapsamında yalnızca liderler değil, devlet ve hükümet başkanlarının eşleri de çeşitli programlarda bir araya gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini 8 Temmuz'da Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Emine Erdoğan, 20'den fazla lider eşini Köşk'te tek tek karşılayacak.
DİJİTAL GÜVENLİK MASAYA YATIRILACAK
Karşılamanın ardından lider eşleri, "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temalı yuvarlak masa toplantısına katılacak.
Toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskler, dijital güvenlik, dijital okuryazarlık, yaşa uygun koruyucu mekanizmalar ve uluslararası iş birliği konuları ele alınacak.
Amaç, çocukların dijital dünyada daha güvenli bir ortamda büyüyebilmesi için ortak çözüm önerileri geliştirmek ve ülkeler arasındaki iyi uygulamaları paylaşmak olacak.
LİDER EŞLERİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAK
Yuvarlak masa toplantısında lider eşlerinin sırayla söz alarak görüşlerini paylaşması planlanıyor.
Toplantıda;
- Dijital güvenlik ve yeni nesil riskler
- Koruyucu ve yaşa uygun yaklaşımlar
- Ortak sorumluluk ve uluslararası iş birliği
- Dijital okuryazarlık
- Etik ve değer temelli politikalar
- İyi uygulama örnekleri
başlıklarında değerlendirmeler yapılacak.
TÜRK MUTFAĞI TANITILACAK
Toplantının ardından Emine Erdoğan, lider eşleri ile öğle yemeğinde buluşacak. Menüde Türk mutfağının seçkin lezzetleri yer alırken, yemek İznik çinileriyle süslenen salonda ve geleneksel Türk nakışlarını yansıtan masa örtüleri eşliğinde sunulacak. Programla Türkiye'nin gastronomi kültürü ve misafirperverlik geleneği de misafirlere tanıtılacak.
GELENEKSEL EL SANATLARI SERGİLENECEK
Öğle yemeğinin ardından aile fotoğrafı çekilecek. Daha sonra lider eşleri; Anadolu, Mezopotamya ve Osmanlı mirasını yansıtan kumaşlar, dokumalar, nakışlar ve geleneksel el sanatlarından oluşan özel koleksiyonu inceleyecek. Türkiye'nin zengin kültürel mirası uluslararası konuklara tanıtılacak.