Emine Erdoğan NATO Zirvesi'nde lider eşlerini Ankara'da ağırlayacak

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanan Ankara, kritik diplomasi trafiğine ev sahipliği yapacak. Zirve kapsamında yalnızca liderler değil, devlet ve hükümet başkanlarının eşleri de çeşitli programlarda bir araya gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini 8 Temmuz'da Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Emine Erdoğan, 20'den fazla lider eşini Köşk'te tek tek karşılayacak.

Emine Erdoğan, 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı eşini Çankaya Köşkü'nde özel bir programla misafir edecek. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, İHA ve AA'dan alınmıştır.) DİJİTAL GÜVENLİK MASAYA YATIRILACAK Karşılamanın ardından lider eşleri, "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temalı yuvarlak masa toplantısına katılacak. Toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskler, dijital güvenlik, dijital okuryazarlık, yaşa uygun koruyucu mekanizmalar ve uluslararası iş birliği konuları ele alınacak. Amaç, çocukların dijital dünyada daha güvenli bir ortamda büyüyebilmesi için ortak çözüm önerileri geliştirmek ve ülkeler arasındaki iyi uygulamaları paylaşmak olacak. Takvim Kaynak Tercihleri