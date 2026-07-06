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15 Temmuz şehidi Muhsin Kiremitçi'nin babası: Vatan kurtuldu

FETÖ’nün darbe girişiminde şehadete eren Muhsin Kiremitçi’nin babası Hüseyin Kiremitçi konuştu. Acılı baba, "Muhsin’im şehit oldu ama vatanımızı da o hainlere bırakmadık" dedi.

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15 Temmuz şehidi Muhsin Kiremitçi'nin babası: Vatan kurtuldu

Konyalı Özel Harekat Polisi Muhsin Kiremitçi, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi evinde istirahatteyken, kalkışmayı haber alır almaz göreve koştu. Şehit Kiremitçi, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda komiser yardımcısı olarak göreve başladığı ilk gün hainler tarafından yapılan bombalı saldırıda şehit oldu. Bu sırada 8 aylık hamile olan eşi Seda Kiremitçi ise 1 ay sonra kızları Gökçe'yi dünyaya getirdi.

15 Temmuz şehidi Muhsin Kiremitçi'nin babası konuştu. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)15 Temmuz şehidi Muhsin Kiremitçi'nin babası konuştu. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

İLK GÜN ŞEHİT OLDU

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, hain darbe girişiminin 10'uncu yılında konuşan şehit babası emekli imam Hüseyin Kiremitçi (65), darbe girişiminin üzerinden sanki 10 yıl değil 10 dakika geçmiş gibi acılarının hala taze olduğunu söyledi.
5 çocuk babası Kiremitçi, hem çocuklarına hem de yetiştirdiği öğrencilerine her zaman vatana ve millete en iyi şekilde hizmet etmelerini öğrettiğini söyledi. Oğlunun özel harekat polisi olmak istediğini söylediğinde şehit olmasından korktuğu için hayır dediğini anlatan Kiremitçi, 'Baba kaderi sen bize öğrettin' demesi üzerine oğluna izin verdiğini anlattı.

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15 Temmuz şehidi Muhsin Kiremitçi'nin babası: Vatan kurtuldu-3

Oğlunun komiser yardımcısı olarak ilk görev gününde hainler tarafından şehit edildiğini anlatan Kiremitçi, "O gün mesai bitiminde evine dönmüş.
Akşam darbe haberini alır almaz hemen hazırlanmış. Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı evine yakın olunca hemen balkondan atlayıp, koşarak görev yerine gitmiş. Ancak hainler tarafından atılan bombada şehit düştü. Hem benim oğlum hem de diğer kahramanlar hainlerin planlarını kendi ayaklarına doladı. Hainler emellerine ulaşamadı. Muhsin'im şehit oldu ama vatanımızı da o hainlere bırakmadık. Benim oğlumu 86 milyon bağrına bastı" dedi.

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15 Temmuz şehidi Muhsin Kiremitçi'nin babası: Vatan kurtuldu-5 15 Temmuz şehidi Muhsin Kiremitçi'nin babası: Vatan kurtuldu-6 15 Temmuz şehidi Muhsin Kiremitçi'nin babası: Vatan kurtuldu-7

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