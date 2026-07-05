Vatanın gururları: 15 Temmuz'da İkiz oğullarını şehit veren baba konuştu
15 Temmuz’da darbecilerin saldırısında ikiz polis memuru oğullarını şehit veren Ali Oruç, 10 yıldır dinmeyen acısını anlattı. “Vatana iki aslan verdim” diyen acılı baba, evlatları için “Onlar bu vatanın gururuydu” dedi...
Adanalı ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç (25), önce aynı okulda okuyup polis oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde helikopter teknisyenliği eğitimi için gittikleri Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda darbeci hainlerin düzenlediği bombalı saldırıda ise şehit oldu.
"O ANI UNUTAMAM"
İkiz polis memuru oğullarını şehit veren acılı baba Ali Oruç, "İçimizdeki acı sönmüyor. 10 yıl değil 100 yıl da geçse bu acı sönmez. Vatana 2 aslan verdim. İki yavrumla da gurur duyuyorum. Hiçbir zaman birbirlerinden ayrılmadılar. Cuma günü doğdular, Cuma günü şehit oldular. Başta dünya lideri Cumhurbaşkanımız ve devletimiz o hainlerden hesap sordu. Biz de ahirette hesap soracağız ve iki elemiz yakalarında olacak" dedi.
Ali Oruç, 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda okuduğu şiirle Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandırdığını, daha sonra görüştüğünde ise "Anasız, babasız, evlatsız olunur ama vatansız olunmaz" dediğini anlattı.
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