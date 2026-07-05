Vatanın gururları: 15 Temmuz'da İkiz oğullarını şehit veren baba konuştu

Adanalı ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç (25), önce aynı okulda okuyup polis oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde helikopter teknisyenliği eğitimi için gittikleri Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda darbeci hainlerin düzenlediği bombalı saldırıda ise şehit oldu.

Baba Ali Oruç (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

"O ANI UNUTAMAM"

İkiz polis memuru oğullarını şehit veren acılı baba Ali Oruç, "İçimizdeki acı sönmüyor. 10 yıl değil 100 yıl da geçse bu acı sönmez. Vatana 2 aslan verdim. İki yavrumla da gurur duyuyorum. Hiçbir zaman birbirlerinden ayrılmadılar. Cuma günü doğdular, Cuma günü şehit oldular. Başta dünya lideri Cumhurbaşkanımız ve devletimiz o hainlerden hesap sordu. Biz de ahirette hesap soracağız ve iki elemiz yakalarında olacak" dedi.

Ali Oruç, 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda okuduğu şiirle Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandırdığını, daha sonra görüştüğünde ise "Anasız, babasız, evlatsız olunur ama vatansız olunmaz" dediğini anlattı.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel