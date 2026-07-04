İzmir’de ayı saldırısı can aldı: Osman Gültaş’ı 20 metre sürükledi

İddiaya göre ayı, Gültaş'ı bulunduğu balkondan yaklaşık 20 metre sürükledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmir’de gece yarısı ayı dehşeti: Osman Gültaş yaşamını yitirdi (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Osman Gültaş, Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Gültaş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Osman Gültaş, bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.