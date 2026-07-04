İzmir’de ayı saldırısı can aldı: Osman Gültaş’ı 20 metre sürükledi
İzmir’de tek katlı evinin balkonunda uyuyan Osman Gültaş, ayının saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Ayı tarafından yaklaşık 20 metre sürüklendiği belirtilen Gültaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evinin balkonunda uyuduğu sırada ayının saldırısına uğrayan Osman Gültaş, ağır yaralandı.
İddiaya göre ayı, Gültaş'ı bulunduğu balkondan yaklaşık 20 metre sürükledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Evinde uyurken ayı saldırdı: Osman Gültaş hayatını kaybetti!
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Osman Gültaş, Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Gültaş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Osman Gültaş, bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Öte yandan saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayının yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.