CANLI YAYIN
Geri

İzmir’de ayı saldırısı can aldı: Osman Gültaş’ı 20 metre sürükledi

İzmir’de tek katlı evinin balkonunda uyuyan Osman Gültaş, ayının saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Ayı tarafından yaklaşık 20 metre sürüklendiği belirtilen Gültaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İzmir’de ayı saldırısı can aldı: Osman Gültaş’ı 20 metre sürükledi

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evinin balkonunda uyuduğu sırada ayının saldırısına uğrayan Osman Gültaş, ağır yaralandı.

İddiaya göre ayı, Gültaş'ı bulunduğu balkondan yaklaşık 20 metre sürükledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Video Oynatma İkonu Evinde uyurken ayı saldırdı: Osman Gültaş hayatını kaybetti!

İzmir’de gece yarısı ayı dehşeti: Osman Gültaş yaşamını yitirdi (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)İzmir’de gece yarısı ayı dehşeti: Osman Gültaş yaşamını yitirdi (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Osman Gültaş, Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Gültaş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Osman Gültaş, bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

İzmir’de ayı saldırısı can aldı: Osman Gültaş’ı 20 metre sürükledi-3

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayının yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de ayı saldırısı can aldı: Osman Gültaş’ı 20 metre sürükledi-5 İzmir’de ayı saldırısı can aldı: Osman Gültaş’ı 20 metre sürükledi-6 İzmir’de ayı saldırısı can aldı: Osman Gültaş’ı 20 metre sürükledi-7
Şerif’ten Erdoğan’a övgü: Türkiye Pakistan’ın yanında kaya gibi durdu
SONRAKİ HABER

Şerif’ten Erdoğan’a övgü
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler